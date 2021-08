"Campus Polska udany". Bortniczuk ma propozycję

W piątek 27 sierpnia na terenie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Kortowo w Olsztynie rozpoczął się Campus Polska Przyszłości. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrwa od 27 sierpnia do 2 września. W piątek głównym punktem programu była debata Trzaskowskiego z Donaldem Tuskiem. W poniedziałek gościem Campusu był Frans Timmermans, wiceszef Komisji Europejskiej.

Bortniczuk: Niemoralne, żeby politycy PO to finansowali

W mediach pojawiły się głosy o niepowodzeniu wydarzenia z punktu wizerunkowego. Chodzi o niektóre wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, które miały się nie spodobać części uczestników.

Bortniczuk napisał w ironicznym wpisie opublikowanym w socjal mediach stwierdził, że podjął inicjatywę, by kolejną edycję imprezy sfinansowali politycy Zjednoczonej Prawicy. „Inicjatywa okazała się dla nas na tyle udana, że to niemoralne, aby PO albo niemieckie fundacje jeszcze za to płaciły” – czytamy w twicie polityka Partii Republikańskiej.

Kontrowersyjne wypowiedzi na Campus Polska

Podczas Campusu zdążyły już paść kontrowersyjne słowa ze strony polityków PO na co negatywnie mieli zareagować uczestnicy wydarzenia. Przypomnijmy, że Sławomir Nitras mówił tam o "karaniu Kościoła" i "opiłowaniu katolików". Z kolei Elżbieta Bieńkowska podczas panelu "Jak bronić wartości Europy", mówiła o nakładaniu kar na Polskę.

Z kolei podczas drugiego dnia wydarzenia, marszałek Senatu Tomasz Grodzki stwierdził, że Polska powinna wziąć przykład z Danii, jeśli chodzi o reformę obszaru zdrowia. Polityk wskazał, że władze tego kraju radykalnie zmniejszyły liczbę szpitali, co miało bardzo korzystnie wpłynąć na kształt służby zdrowia i poziom wykonywanych zabiegów.

