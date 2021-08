Piasecki: Zgoda KRRiT nie kończy sprawy "lex TVN"

W poniedziałek szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski wydał zgodę na wpis do rejestru programu TVN24. "Przewodniczący KRRiT wysłał do operatorów telewizyjnych zgodę na wpis do rejestru programu «TVN24» na koncesji Discovery Communications Benelux B.V" – poinformowano w komunikacie KRRiT.

TVN24 będzie mogła nadawać po 26 września

W oświadczeniu wyjaśniono, że "spółka posiada łącznie 224 koncesje wydane przez holenderski organ regulacyjny (na programy skierowane na rynek holenderski i innych krajów europejskich), w tym 10 polskojęzycznych, innych niż TVN24".

"Decyzja zapewnia ciągłość nadawania programu «TVN24» również po 26 września 2021 r., niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań" – napisano w komunikacie.

Krajowa Rada tłumaczy, że "rejestracja będzie obowiązywać po dokonaniu przez operatorów opłaty za wpis do rejestru w wysokości 113 zł".

Piasecki o "lex TVN"

Do decyzji przewodniczącego KRRiT odniósł się na Twitterze dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki. "Wyjaśnijmy. Szef KRRiTV wydał zgodę na to, by sieci kablowe emitowały program Tvn24 na holenderskiej koncesji. Nie kończy to ani sprawy Lex-tvn, ani nie daje odpowiedzi na pytania o losy polskich koncesji dla stacji tvn" – ocenił Piasecki.

twitter

Wokół TVN i TVN24 zrobiło się gorąco po tym, jak PiS przygotował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, znaną szerzej jako "lex TVN". Sejm przyjął ją 11 sierpnia. Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Prezydent dogadał się z Kaczyńskim ws. "lex TVN"Czytaj też:

Dziennikarz pyta o "lex TVN". Terlecki odpowiada jednym słowem