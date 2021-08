Gliński: Przykre, że mamy do czynienia z taką opozycją

Podczas debaty w czasie spotkania Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie poseł PO Sławomir Nitras powiedział, że katolików należy "opiłować z pewnych przywilejów". Z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówił o potrzebie likwidacji setek szpitali w ramach reformy systemu służby zdrowia.

Wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej komentował w "Gościu Wiadomości" wicepremier, minister kultury i sportu Piotr Gliński. – Myślę, że to słowa (Nitrasa – red.), które mogłyby dotknąć nie tylko katolików, ale wszystkich ludzi, którzy są za tolerancją, za demokracją, za pluralizmem i przede wszystkim rozumieją, że duchowość, religia to są rzeczy szalenie ważne dla osób pojedynczych, pewnie bardzo wielu osób w Polsce, ale także dla wspólnoty, bo nasza wspólnota powstała w związku z religią – powiedział.

Gliński: To jest właśnie program opozycji

Podkreślił, że "nie da się wykorzenić z polskiej historii, z polskiego dziedzictwa wartości chrześcijańskiej religii". – To są oczywiście bardzo przykre słowa. Ja bym gorzko powiedział, że to jest troszeczkę taki program polskiej opozycji, głównie Platformy Obywatelskiej: ograniczyć, zlikwidować, opiłować Kościół czy zamykać szpitale. Przykre, że mamy do czynienia z taką opozycją w Polsce – stwierdził.

Działania PO wicepremier określił jako "samobójcze". – Jeżeli istnieje opozycja, która od wielu lat nie jest w stanie przedstawić swojego programu, co chcą zrobić, jeżeli wrócą władzy. Co oni robili przed laty, to wszyscy pamiętają – te osiem lat bez programu, osiem lat monopolu medialnego, sprzedawania polityki wizerunkowej, manipulacji. Natomiast programu obecnego nie znamy, no to się dowiadujemy właśnie z tego rodzaju wypowiedzi: Kościół opiłować, zamykać szpitale – mówił w TVP Gliński.

Czytaj też:

Mosiński: Liderzy PO mówią o tym po cichuCzytaj też:

Ks. Isakowicz-Zaleski: To samobójczy strzał dla PO