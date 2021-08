"Skala narasta". Kukiz: To porażająca patologia, która dotyczy każdej partii władzy

W 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Paweł Kukiz zachęca w mediach społecznościowych do zapoznania się z ówczesnymi postulatami "Solidarności". "Przeczytajcie je i sami oceńcie, które z nich zostały zrealizowane a ktore nie" – napisał. Lider Kukiz'15 szczególną uwagę zwraca na postulat 12., który brzmi: "Wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego".

Polityk podkreślił, że postulat ten absolutnie zrealizowany nie został. "Po dziś dzień bowiem spółki skarbu państwa i spółki komunalne opanowane są przez partyjne sitwy a skala zawłaszczania tychże spółek z roku na rok narasta..." – wskazał i podkreślił: "To porażająca patologia, która dotyczy KAŻDEJ partii władzy a różnica pomiędzy nimi ("kto bardziej a kto mniej") przy obsadzaniu społek "swoimi" mieści sie w granicach błędu statystycznego

Kukiz: Ogrom ludzi po to idzie do polityki

W dalszej części swojego wpis Paweł Kukiz przekonuje, że bez wprowadzenia ustaw antykorupcyjnej, antysitwowej i kompetencyjnej nigdy się to nie zmieni.

"Niestety, jest potężny opór w Sejmie - w KAŻDEJ partii - przed tym, by takie ustawy wprowadzić..." – napisał lider Kukiz'15. Dlaczego tak jest? "Z prostej przyczyny: ogrom ludzi idzie do polityki nie po to, by służyć Wspólnocie a po to, by wspólnie z rodzinami zagarniać to, co Wspólnota wypracowała..." – wyjaśnił.

"Póki Polacy będą się godzić z takim stanem rzeczy i zamiast głośno zażądać wprowadzenia ograniczeń dla partyjniaków wszelkiej maści będą się kłócić o to, 'kto kradł więcej a kto mniej', będzie tak zawsze. Aż zjedzą wszystko..." – skwitował polityk.

Czytaj też:

"Sprzedałem się, ale...". Szczery komentarz KukizaCzytaj też:

"Wszyscy jesteście siebie warci, pogrobowcy Magdalenki". Kukiz bezlitośnie odpowiada Budce