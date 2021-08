"Trudno użyć łagodnych słów". Wawrzyk o działaniach opozycji

Wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk był we wtorek gościem Piotra Goćka w "Sygnałach dnia" na antenie radiowej Jedynki. Rozmowa dotyczyła m.in. działań opozycji w związku z kryzysową sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Polityk nie krył tu swojego oburzenia.

"Nie są to też działania w interesie bezpieczeństwa państwa"

– Oceniając to, co się dzieje po polskiej stronie, trudno użyć łagodnych słów, mówiąc o działaniach niektórych polityków. To się nie mieści w żadnych granicach działania politycznego. Nie są to też działania w interesie bezpieczeństwa państwa – podkreślił.

Piotr Gociek zapytał swojego gościa, czy w związku z trwającym kryzysem migracyjnym Polska nie powinna zdecydować się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. – Stan nadzwyczajny funkcjonuje w tym zakresie, że nigdy na polskiej granicy nie było tak dużej liczby osób pilnujących tej granicy, więc z tego punktu widzenia mamy sytuację nietypową – wskazał Piotr Wawrzyk.

Wiceszef MSZ zwrócił uwagę, że gdybyśmy zdecydowali się na wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, "to ci sami, którzy w tej chwili nawołują do wpuszczenia imigrantów, mówiliby o ograniczaniu praw obywatelskich, o tym że rząd wprowadza dyktaturę". – To jest broń obosieczna – ocenił.

Kryzys na granicy z Białorusią

Grupa migrantów od ponad trzech tygodni koczuje w pobliżu granicy polsko-białoruskiej na wysokości miejscowości Usnarz Górny (woj. podlaskie). Według Straży Granicznej grupa liczy 24 osoby, które znajdują się po białoruskiej stronie granicy. Zdaniem fundacji Ocalenie, której pracownicy i wolontariusze komunikują się z migrantami przez megafony, w obozowisku są 32 osoby.

