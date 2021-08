Tusk uderza w PiS: Nawet komuniści by na to nie wpadli

W 41. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych przewodniczący Platformy Obywatelskiej przypomniał, że "Solidarność" była ruchem protestu przeciwko drożyźnie i przywilejom władzy".

"PiS uczcił rocznicę jej powstania rekordową drożyzną i rekordowymi podwyżkami płac dla władzy i prezesów państwowych spółek" – dodał, podkreślając, że nawet komuniści by na to nie wpadli.

W swoim wpisie Donald Tusk nawiązał m.in. do poniedziałkowych doniesień "Rzeczpospolitej", w myśl których rząd chce, aby prezesi spółek Skarbu Państwa oraz tych należących do samorządów zarabiali więcej. W sprawie tej miał już nawet powstać projekt ustawy.

41. rocznicza podpisania Porozumień Sierpniowych

21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego zostało spisanych na sklejce i ogłoszonych 17 sierpnia 1980 roku. Dwa tygodnie później, w Gdańsku podpisano jeden z czterech protokołów Porozumień Sierpniowych. Komunistyczny rząd pod presją strajkujących robotników zobowiązał się do realizacji żądań socjalnych i politycznych.

Pierwsze strajki latem 1980 roku nastąpiły po wprowadzonych przez rząd Edwarda Gierka podwyżkach cen mięsa i wędlin. Protesty zaczęły się jeszcze na początku lipca, m. in. w Mielcu, Poznaniu czy Tarnobrzegu. W połowie miesiąca strajki wszczęli także robotnicy w Lublinie. Poza żądaniami socjalnymi i ekonomicznymi pojawiły się też postulaty polityczne – w tym organizacji nowych wyborów do oficjalnych związków zawodowych. W lipcowych strajkach uczestniczyło około 80 tys. osób ze 177 zakładów pracy.

W połowie sierpnia wybuchły strajki w Stoczni Gdańskiej zorganizowane przez działaczy Wolnych Związków Zawodowych. 17 sierpnia 1980 roku utworzono Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, w którego skład weszli: Lech Wałęsa, Andrzej Kołodziej, Bogdan Lis, Lech Bądkowski, Wojciech Gruszecki, Joanna Duda-Gwiazda, Andrzej Gwiazda, Stefan Izdebski, Jerzy Kmiecik, Zdzisław Kobyliński, Henryka Krzywonos, Stefan Lewandowski, Alina Pieńkowska, Józef Przybylski, Jerzy Sikorski, Lech Sobieszek, Tadeusz Stanny, Anna Walentynowicz i Florian Wiśniewski.

MKS sporządził na sklejce 21 postulatów, z których najważniejszym punktem było utworzenie niezależnych związków zawodowych. Strajkujący powoływali się tu na konwencję nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy ratyfikowaną przez PRL. Ponadto wśród żądań protestujących znalazło się też m. in.: prawo do strajku i bezpieczeństwa strajkujących, przestrzeganie wolności słowa, mediów i środków przekazu (co teoretycznie gwarantowała Konstytucja PRL), zwolnienie więźniów politycznych i przyjęcie do pracy zwolnionych robotników, podniesienie wynagrodzeń i płac, zniesienie przywilejów członków PZPR oraz funkcjonariuszy MO i SB, poprawa warunków w służbie zdrowia i wprowadzenie wszystkich sobót wolnych od pracy.

