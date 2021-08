Kiedy będzie tysiąc zakażeń dziennie? Niedzielski podał termin

– Nasze najnowsze prognozy - cały czas zastrzegające, że są obarczone bardzo dużym ryzykiem - mówią o tym, że poziom tysiąca zakażeń dziennie osiągniemy dopiero w drugiej części września i myślę, że poniżej tego poziomu prowadzenie dyskusji na temat zaostrzeń jest po prostu bezprzedmiotowe – powiedział Niedzielski na wtorkowej konferencji prasowej.

Poinformował, że w poniedziałek zostało opublikowane nowe rozporządzenie epidemiczne. Przedłuża ono do końca września dotychczasowe regulacje w zakresie obowiązujących obostrzeń. – One są zdefiniowane identycznie, jak w trakcie wakacji – zaznaczył szef MZ.

– Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się dalej, zależy to od rozwoju sytuacji epidemicznej – podkreślił minister.

Niedzielski zapewnił, że resort ma "przygotowany model definiowania stref na poziomie powiatowym". Jednak - w jego ocenie - wdrożenie go "jest związane z większą liczbą zakażeń, niż mamy w tej chwili".

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

We wtorek rano Ministerstwo Zdrowia podało, że badania potwierdziły 285 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło pięć osób z COVID-19.

Nowe zakażenia dotyczą osób z województw: mazowieckiego (45), małopolskiego (37), lubelskiego (28), łódzkiego (28), zachodniopomorskiego(20), śląskiego (19), wielkopolskiego (18), podkarpackiego (16), podlaskiego (16), pomorskiego (15), dolnośląskiego (9), świętokrzyskiego (9), warmińsko-mazurskiego (9), kujawsko-pomorskiego (6), opolskiego (5) i lubuskiego (2).

Tydzień temu, 24 sierpnia, MZ informowało o 233 nowych zakażeniach, a dwa tygodnie temu, 17 sierpnia, o 221 przypadkach.

