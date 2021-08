Morawiecki: Wierzę, że musimy próbować porozumiewać się ponad różnymi podziałami

We wtorek szef rządu wziął udział w uroczystości z okazji 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku.

Morawiecki podkreślił, ze Solidarność to też konkret. – Jedni drugich brzemiona noście, za świętym Pawłem. Pomagajcie sobie. I to credo wzięliśmy na nasze standardy i dzisiaj i nie bez potknięć, na pewno z wieloma błędami, brakami, staramy się je wypełniać. Staramy się je wypełniać, bo dbałość o miejsca pracy przede wszystkim w czasie pandemii to solidarność – powiedział podczas obchodów.

Porozumienia sierpniowe. Morawiecki: Przesłanie Solidarnośc jest potrzebne

– Dbałość o słabszych, o emerytów, o rodziny, o rodziny wielodzietne, to solidarność. Dbałość o środowisko to także solidarność i także dzisiaj chciałbym bardzo, żeby to przesłanie Solidarności służyło nam i przyszłym pokoleniom. Może to znowu trochę naiwne, ale wierzę, że musimy próbować porozumiewać się ponad różnymi podziałami, a w szczególności w obliczu tak trudnych i coraz trudniejszych okoliczności wokół nas, geopolitycznych, które na naszych oczach zmieniają świat. W szczególności w obliczu nowych ryzyk, zagrożeń, takie porozumienie jest potrzebne. I głęboko wierzę, że my, Polacy, my ludzie Solidarności, my ludzie wolności możemy, chcemy, potrafimy takie porozumienie budować i zbudować – stwierdził premier.

– Te ideały były i są ponadczasowe, bo to właśnie z ideałów Solidarności wynika to, że dziś wiemy, że stawianie wobec siebie dobra osobistego i wspólnego to fałszywa alternatywa. Dobro wspólne i jednostki są ze sobą bardzo bezpośrednio splecione – powiedział Mateusz Morawiecki.

