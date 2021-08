Wałęsa porównał żołnierzy do hitlerowców. Dziennikarka zaniemówiła

Władysław Frasyniuk w TVN24 nazwał chroniących granicy z Białorusią żołnierzy Wojska Polskiego "watahą psów" i "śmieciami". Ta wypowiedź wywołała falę oburzenia. Jednak znaleźli się i tacy, którzy inaczej oceniają całą sytuację. Haniebnych słów bronił m.in. publicysta "Gazety Wyborczej" Wojciech Czuchnowski, dziennikarka Onetu i Radia Nowy Świat Eliza Michalik, jak również szef wrocławskiej "Wyborczej" Leszek Frelich.

Byłego działacza prl-owskiej opozycji wziął w obronę również Lech Wałęsa. – Podpisuję się pod tym co powiedział. Jeśli Frasyniuk by się tego wyparł, mogę przyjąć, że ja to powiedziałem – podkreśla były prezydent w rozmowie z Wirtualną Polską.

Skandaliczna wypowiedź Wałęsy

Były prezydent był dzisiaj gościem Radia Zet, gdzie został zapytany, dlaczego zdecydował się stanąć w obronie Frasyniuka. – Frasyniuk powiedział na tyle, na ile mu intelekt pozwala, na skróty, że jemu się to nie podoba. Ja bym w trochę innych słowach to ubrał, ale powiedział to, co należało powiedzieć – stwierdził Wałęsa.

Prowadząca rozmowę Beata Lubecka wskazała, że przecież żołnierze jedynie wykonują swoją pracę.

– To hitlerowcy też wykonywali rozkazy, i co? – przerwał jej Wałęsa.

"Dojdzie do morderstwa"

Dziennikarka wytknęła, że to nieodpowiednie porównania, ale były prezydent nie dawał za wygraną. – To tak samo rozkaz, więc zastanówmy się: jakie rozkazy można przyjmować – zaczął dywagować polityk.

Lubecka podkreśliła, że porównanie jest nieadekwatne, gdyż hitlerowcy mordowali ludzi. Wałęsa stwierdził, że w przypadku polskich żołnierzy i tego nie można wykluczyć.

– Zaraz, zaraz, a czy tu nie dojdzie do morderstwa? Poczekajmy jeszcze trochę. Ja przewiduję, że dojdzie. No i co wtedy powiemy? Rozkazy wykonywaliśmy? – kłócił się były prezydent.

