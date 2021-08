Campus Trzaskowskiego bez Lempart. "Mam nadzieję, że nasz głos wybrzmi"

W piątek 27 sierpnia na terenie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Kortowo w Olsztynie rozpoczął się Campus Polska Przyszłości. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrwa do 2 września. Co rusz w mediach pojawiają się kolejne kontrowersyjne wypowiedzi gości tego wydarzenia.

Wśród nich słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o konieczności likwidacji większości szpitali, posła KO Sławomira Nitrasa o planach "opiłowania" katolików z przywilejów, Macieja Stuhra o "Polsce grilla i disco polo" czy Elżbiety Bieńkowskiej o potrzebie nakładania przez Unię Europejską na Polskę kar finansowych. Z kolei Leszek Balcerowicz wdał się w spór uczestnikami wydarzenia nt. globalnego ocieplenia. Nawoływał też do piętnowania dziennikarzy.

Marta Lempart nieobecna na Campus Polska

Wśród internautów pojawiły się spekulacje, czy to nie z powodu licznych kontrowersyjnych wypowiedzi, które już zdążyły paść, Lempart nie weźmie udziału w wydarzeniu, by nie dokładać oliwy do ognia. Aktywistka twierdzi, że przyczyna jej nieobecności jest inna. Liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet poinformowała, że nie udało jej się dotrzeć do Olsztyna, lecz zaproponowała zastępstwo – inną osobę z jej organizacji.

„Niestety nie udało mi się dotrzeć na #CampusPolskaPrzyszłości, za co bardzo przepraszam! Zaproponowałam na zastępstwo inną osobę ze @strajkkobiet, obecną na miejscu. Mam nadzieję na akceptację zastępstwa - i że nasz głos wybrzmi mimo mojej nieobecności” – przekazała na Twitterze.

