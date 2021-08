Sikorski: To jest coś, czego nie rozumie nasza obecna władza

Europoseł PO był uczestnikiem Campusu Polska Przyszłości organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego. Podczas swojego wystąpienia polityk przekonywał, że konieczne jest stworzenie Legionu Europejskiego – specjalnej jednostki wojskowej, która byłaby do użycia decyzją Rady Europejskiej.

Wojska UE

Polityk wskazywał, że Stany Zjednoczone mogą nie być w stanie obronić Polski przed zagrożeniem militarnym, jeśli będą już uwikłane z inny konflikt zbrojny.

– Jeżeli uważamy, że konflikt amerykańsko-chiński może się pogorszyć, zaostrzyć, no to musimy zacząć poważnie traktować własne bezpieczeństwo, bo Stany Zjednoczone nie są zdolne do prowadzenia dwóch wojen jednocześnie – powiedział Sikorski.

Były szef MSZ wskazywał, że bezpieczeństwo Polski jest w pewnym stopniu zależne od Niemiec.

– Znaczy przerzut amerykańskich wojsk do Europy dla wzmocnienia wschodniej flanki NATO, to jest gigantyczna operacja logistyczna, która ponadto jest możliwa tylko przez terytorium Niemiec. Znaczy te porty, które są w stanie, Gdynia, Gdańsk, Szczecin nie są w stanie przyjąć nawet niektórych z tych statków. To musi być Rotterdam, to musi być Antwerpia, to musi być Hamburg – stwierdził.

Z racji tych uwarunkowań, Sikorski postuluje utworzenie czegoś na kształt sił zbrojnych Unii Europejskiej.

– Pracuję na rzecz przekształcenia obecnych grup bojowych Unii Europejskiej, które są teoretyczne, tak naprawdę nigdy nie zostały użyte, w prawdziwy Legion Europejski to znaczy jednostkę złożoną z ochotników z państw Unii, finansowaną z budżetu unijnego, która byłaby do użycia decyzją Rady Europejskiej – stwierdził.

Interes Polski

Europoseł dodał, że w interesie Polski leży utworzenie takich jednostek.

– To jest coś, czego nie rozumie nasza obecna władza, że gdyby Unia Europejska miała wspólną obronność, to pieniądze musieliby dawać zachodni Europejczycy, a one siłą rzeczy musiałyby być wydawane tutaj, bo tu jest potencjalne zagrożenie i Polska nie byłaby zostawiona z tym problemem sama, tylko miałaby wsparcie całego wielkiego budżetu Unii Europejskiej. I to jest po prostu w polskim interesie – powiedział polityk.

Czytaj też:

Sikorski: Czekam na pozew od KukizaCzytaj też:

"Radziowe brednie". Ostre spięcie Ziemkiewicza z Sikorskim