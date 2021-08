"Natychmiast związki partnerskie". Zdecydowana deklaracja Trzaskowskiego

Wiceprzewodniczący PO złożył swoją deklarację na antenie TVN24 w rozmowie z Moniką Olejnik.

– Były pytania bardzo trudne i dosadne i ja odpowiadałem na to jasno. Przede wszystkim natychmiast związki partnerskie i Donald Tusk też potwierdził, że to jest pierwsza decyzja, która powinien nowy rząd jeżeli będzie to rząd opozycyjny wcielić w życie – stwierdził Trzaskowski.

Tym samym prezydent Warszawy potwierdził deklarację złożoną przez Donalda Tuska podczas niedawnego Campusu Polska Przyszłości.

– Mogę natomiast zadeklarować, że jeśli ja będę stał na czele większości parlamentarnej po wyborach parlamentarnych, jedną z pierwszych decyzji będzie zgoda na związki partnerskie w Polsce – stwierdził Tusk.

Obrona Nitrasa

Podczas programu Trzaskowski stanął także w obronie swojego partyjnego kolegi. Podczas debaty w czasie spotkania Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie poseł PO Sławomir Nitras powiedział, że katolików należy "opiłować z pewnych przywilejów".

Prezydent Warszawy przekonywał, że słowa Nitrasa wynikały... z troski o sytuację w Polsce oraz wewnątrz Kościoła katolickiego, a sam polityk jest "przekonanym katolikiem".

– Sławomir Nitras osoba, która pochodzi z bardzo konserwatywnej rodziny, przekonany katolik mówił z zatroskaniem o tym co się dzisiaj w Polsce dzieje, a mianowicie rzeczywiście w Polsce jest odpływ od Kościoła Katolickiego – wyjaśniał Trzaskowski.

– Dzisiaj widzimy, że Kościół Katolicki opowiada się jasno po jednej stronie sporu politycznego, że nie daje świadectwa, ja się pytam, gdzie są księża katolicy, gdzie są biskupi, gdzie są ci wszyscy, którzy nas nauczali religii, ci porządni ludzie, gdzie oni są w momencie tego kryzysu, dlaczego ich nie ma na granicy? Dlaczego to oni nie podają wody spragnionym – dodał wiceszef PO.

