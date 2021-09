Czarnek: Wracamy do normalności w szkołach

Szczepienie dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych, dezynfekcja, dystans, higiena, maseczki i wietrzenie – to główne rekomendacje zawarte w obowiązujących od 1 września 2021 r. wytycznych sanitarnych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wytyczne opracowało Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i z Głównym Inspektoratem Sanitarnym. MEiN opublikowało je na początku sierpnia, aby szkoły miały czas, by się do nich dostosować.

"Wracamy do normalności w szkołach"

1 września minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek był gościem Jedynki Polskiego Radia. Pytany o to, jak długo utrzyma się stacjonarny charakter nauki w szkołach, zaprezentował optymistyczną wizję.

– Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć tego, co będzie za 4, 5 czy 6 miesięcy (...) Według obecnych przewidywań, które są analizowane w Ministerstwie Zdrowia śmiało wracamy do nauki stacjonarnej – powiedział Czarnek.

– Jestem przekonany, że także w dłuższym horyzoncie czasowym nie ma zagrożenia dla nauki stacjonarnej. Wracamy do normalności w szkołach. (...) Jeżeli wydolność służby zdrowia utrzyma się na wysokim poziomie, a wszystko na to wskazuje, bo jesteśmy na to dobrze przygotowani, to nie będzie zagrożenia dla nauki stacjonarnej – podkreślił szef MEiN.

Dopytywany o procedurę, jeśli w szkole pojawi się przypadek zakażenia koronawirusem, Czarnek stwierdził, że "jeśli będzie zakażeni i ognisko zakaźne w szkole, dyrektor w uzgodnieniu z sanepidem decyduje o tym, czy na kwarantannę wysyła część uczniów, czy całą klasę, czy konieczne jest wysłanie całej szkoły".

