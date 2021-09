Hermeliński: To oczywiste, że chodzi o wprowadzenie zapory dla dziennikarzy

We wtorek premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Rada Ministrów postanowiła wystąpić do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie części województwa lubelskiego i części województwa podlaskiego. Decyzja ma związek z trudną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej.

Wojciech Hermeliński, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, pytany o tę sprawę w TVN24 powiedział, że "nie można zaczynać od najsurowszych środków, trzeba zaczynać od najłagodniejszych, które najmniej ingerują w prawa obywatelskie". – Nie przedstawiono żadnego uzasadnienia, że dotychczasowe środki zawiodły – ocenił.

Hermeliński: Żaden dziennikarzy nie wypatrzy, co tam się dzieje

Dopytywany, o co tak naprawdę chodzi, Hermeliński odparł: – Dla mnie jest oczywiste, że chodzi tutaj o wprowadzenie takiej zapory dla dziennikarzy, dla publiczności, dla informacji, co się na tej granicy dzieje. Jak dodał, "jeżeli to będzie pas graniczny o szerokości 3 km, to z tej odległości żaden dziennikarz nie wypatrzy, co się dzieje na granicy, jak są traktowani uchodźcy, a mamy sygnały – przynajmniej tak, jak czytam w internecie – że są traktowani w sposób niewłaściwy".

Były szef PKW zwrócił również uwagę na pomyłkę szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, który wczoraj na konferencji prasowej przejęzyczył się i powiedział "stan wojenny". – Samo uzasadnienie, które podawał minister, że będą ćwiczenia na granicy polskio-białoruskiej, 200 czy 300 tys. ludzi pod bronią, mogą zajść nieprzyjemne sytuacje. Ewidentnie wskazywał na zagrożenie z zewnątrz, co jest podstawą dla stanu wojennego, a tutaj chodzi o stan wyjątkowy – mówił Hermeliński.

