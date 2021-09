Gursztyn: Rok 1939 to była największa mobilizacja w dziejach Polski

W środę przypada 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły granice II RP. Osamotniona w walce Polska nie mogła przeciwstawić się agresji Hitlera oraz inwazji sowieckiej, dokonanej 17 września. Konsekwencją tej sytuacji stał się czwarty rozbiór Polski.

Gursztyn: Zmobilizowano wszystko, co się da

– Wydaje mi się, że w całych dziejach Polski w roku 1939 naród dokonał największego wysiłku mobilizacyjnego, ekonomicznego. Wydatki wojskowe w roku 1939 dochodziły do połowy wydatków całego budżetu. Zmobilizowano wszystko, co się dało. Gospodarka też była już na najwyższych obrotach – mówił Gursztyn w TVP Info.

– Były takie teorie, że gospodarka tego nie przetrzyma, że Hitler dążył do stworzenia takiego napięcia, żeby ta gospodarka polska pękła, nastąpił kryzys i Polska w sposób pokojowy ustąpiła. Po fakcie my wiemy, że Hitler dążył do wojny i to do wojny światowej – podkreślił.

– Należy pamiętać o tym gigantycznym wysiłku, zmobilizowaniu ponad miliona mężczyzn – co trzeci mężczyzna zdolny do służby wojskowej został ubrany w mundur, dostał karabin i poszedł na front – dodał.

17 września – atak od tyłu

Nawiązując do 17 września 1939 roku i agresji ZSRS na Polskę, Gursztyn stwierdził, że "zostaliśmy też zaatakowani od tyłu, co w odpowiedni sposób skróciło ten wysiłek wojenny".

– Porównajmy to z innymi państwami europejskimi, z Zachodem, który miał czas. Mówimy tutaj o Francji, która była mocarstwem i walczyła niewiele dłużej, gdzie warunki geograficzne i potencjał wojskowy tego kraju, który działał już w realnej koalicji, bo i z Wielką Brytanią, a także z Holandią i Belgią – małymi, ale bogatymi krajami – i ten ich wysiłek na niewiele się zdał. Tamta obrona dłużej nie trwała – ocenił.

