Wiceminister: Czas, aby Niemcy wypłacili reparacje

1 września 1939 roku nad ranem wojska niemieckie wkroczyły na terytorium Polski. Napaść III Rzeszy rozpoczęła tym samym II wojnę światową, która trwała kolejnych sześć lat. Dzisiaj przypada 82. rocznica tego ataku.

– Dziś po 82 latach od rozpoczęcia tej strasznej wojny musimy zdawać sobie sprawę z tego, że następuje proces wypierania z pamięci i świadomości tego, kto był faktycznym sprawcą, kto był odpowiedzialny za tamte zbrodnie, zniszczenia i śmierć – mówił premier Morawiecki podczas dzisiejszych uroczystościach na Westerplatte.

"Czas by Niemcy wypłacili reparacje"

Wpis poświęcony tej rocznicy zamieścił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Polityk podkreślił w mediach społecznościowych, że Niemcy do tej pory nie wypłaciły reparacji wojennych.

"82 lata. Tyle czekamy na zadośćuczynienie od Niemiec. Powoli odchodzą polscy bohaterowie II WŚ a rachunek krzywd dotąd nie został wyrównany. To Niemcy mordowali i grabili Polaków, a zniszczonej Polski nie odbudowano słowem przepraszam. Czas aby Niemcy wypłacili reparacje wojenne" – napisał wiceminister na Twitterze.

Prezydent: Byliśmy ofiarą

W dzisiejszych uroczystościach wziął udział również prezydent Duda.

– Tamten świt, 82 lata temu, to był dzień, który witał Polaków w zupełnie innej rzeczywistości, utraty wolności, okupacji, grozy, cierpienia, utraty życia. Wieluń jest symbolem terroru wojennego, okrucieństwa i złamania zasad, tamtej wojny. Zginęło nas 6 mln, a tylko niecałe 250 tys. z tego to byli żołnierze – mówił prezydent Duda.

– Tu w Wieluniu byliśmy pierwszą ofiarą II wojny światowej. Byliśmy ofiarą od pierwszego momentu tej wojny – podkreślał.

To jest pamięć, ale i ostrzeżenie. Składamy hołd wszystkim tym, którzy polegli, zostali zamordowani, którzy dzielnie za Polskę walczyli. Nie ma polskiej rodziny, która kogoś nie straciła w II wojnie światowej. Ponieśliśmy straty, za które nigdy nie otrzymaliśmy żadnego zadośćuczynienia. Nikt przyzwoity nie może się zgodzić na to, żeby po dziesięcioleciach o jakikolwiek udział w zbrodniach II wojny światowej. Polacy byli zgnębionym narodem, ofiarą II wojny światowej i to jest prawda. Straciliśmy w tamtej wojnie prawie 17 proc. całe populacji. Nikt nie poniósł takich strat jak my – mówił dalej prezydent Duda.

– Niech nikt nie śmie nas o nic oskarżać – dodał.

