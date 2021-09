Premier Morawiecki: Szkoła ma też uczyć odpowiedzialności

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Branicy Radzyńskiej.

– 1 września to czas powrotu do szkoły, ale też czas powrotu do przyjaźni, do kolegów i koleżanek. Od tego jaką treścią będzie wypełniona szkoła, jakie wartości będzie przekazywać, zależy rozwój uczniów i nauczycieli – mówił w krótkim przemówieniu.

– Wszyscy się cieszymy – rodzice, dzieci, i młodzież, że 1 września kojarzy nam się ze szkołą. Cieszymy się, że wracamy do normalności. Oby już nigdy żadna epidemia nie zakłóciła normalnego funkcjonowania – podkreślił premier.

"Szkoła to ma nie tylko uczyć polskiego czy matematyki"

Szef rządu mówił również o misji, jaka stoi przed nauczycielami.

– Szkoła ma uczyć języka polskiego, matematyki, przyrody i innych przedmiotów, ale też odpowiedzialności. Ma uczyć czym jest przyjaźń, wspólnota i patriotyzm. Taka szkoła, wypełniona taką treścią, będzie dla nas Polaków wielkim wsparciem – podkreślił.

Morawiecki nawiązał również do słów Jana Pawła II, który mówił, że człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale poprzez swoje czyny jest również twórcą samego siebie. – Dodałbym, że także twórcą otoczenia, twórcą wspólnoty – zaznaczył.

Premier Morawiecki złożył uczniom i nauczycielom życzenia z okazji rozpoczynającej się nauki.

– Drodzy uczniowie, życzę Wam żebyście mieli tę siłę, dumę ucznia i potrzebę sięgania ciągle wyżej. Dobro jednostki, dobro każdego ucznia, nie musi stać w sprzeczności z dobrem wspólnoty. Życzę wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom, aby to był wspaniały rok szkolny, aby Wasze marzenia się spełniły, żebyście mogli wrócić do normalności. Życzę, żeby ten rok był pełen radości, spełnienia i sukcesów – mówił.

