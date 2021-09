Nieudany występ na Campus Polska. Balcerowicz zabrał głos

W piątek 27 sierpnia na terenie miasteczka uniwersyteckiego na osiedlu Kortowo w Olsztynie rozpoczął się Campus Polska Przyszłości. Wydarzenie odbywa się pod patronatem prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrwa do 2 września. Co rusz docierają kolejne kontrowersyjne wypowiedzi gości tego wydarzenia. Wśród nich słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego o konieczności likwidacji większości szpitali, posła KO Sławomira Nitras o planach "opiłowania" katolików z przywilejów, Macieja Stuhra o "Polsce grilla i disco polo" czy Elżbiety Bieńkowskiej o potrzebie nakładania przez Unię Europejską na Polskę kar finansowych.

Spór o zmiany klimatu

Gościem Campusu był również prof. Leszek Balcerowicz. Ekonomista wdał się w spór z uczestnikami spotkania na temat zmian klimatu. Jeden z uczestników spotkania podczas zadawania pytania powołał się na raport Fundacji FOR z 2013 r. W rzeczonym dokumencie zakwestionowano wpływ ludzkości na ocieplenie klimatu.

– Jest bezdyskusyjne, że to wpływ człowieka doprowadził do ogrzania atmosfery. To człowiek odpowiada głównie za ocieplenie klimatu, wszystkie poglądy są zgodne, że potrzebne są szybkie i masowe redukcje emisji. W tym kontekście stanowisko FOR i pana jest po prostu błędne – mówił jeden z uczestników spotkania, co spotkała się z aplauzem zebranych.

Kontrowersyjne były nie tylko kwestie dot. klimatu. Były wicepremier wdał się również w ostrą dyskusję nt. reform gospodarczych, które firmował Balcerowicz. – Powiedział Pan w kontekście Polski Ład, że nie można wprowadzać zmian bez konsultacji z ludźmi, bo to jest naplucie ludziom w twarz. A czy Pana zmiany, które nazywamy terapią szokową, nie były takim napluciem? – pytał jeden z obecnych.

– To nie pytanie, to próba obrazy. Głupi błąd. To jest porównywanie sytuacji nieporównywalnych – ripostował Balcerowicz.

Komentarz Balcerowicza

"Uczestnikom wczorajszego spotkania i jego obserwatorom na You Tube pozostawiam jego ocenę. Co do mnie,to dawno nie spotkałem tylu zdecydowanych,młodych zwolenników ustroju praworządności i wolności,czyli liberalizmu. Bądźmy w kontakcie!" – napisał wczoraj na Twitterze.

Od tamtego czasu jego wystąpienie zyskało rozgłos i coraz więcej środowisk krytykowało byłego wicepremiera. Balcerowicz postanowił ponownie zabrał głos.

"W reakcji na moje poniedziałkowe wystąpienie na Campusie w Olsztynie niektórzy życzliwi zwracali mi uwagę, że za mało głaskałem po głowie młodych dyskutantów. Moze mają rację. Ale ja po prostu i od lat traktuję młodych ludzi jak dorosłych,a nie jak dzieci" – napisał na Twitterze.

