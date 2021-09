"Żaden pisowski urzędas...". Rusin znowu atakuje rząd

W środę rozpoczął się nowy rok szkolny. Naukę rozpoczęło 4,6 mln uczniów w 20 tys. szkół. Dzwonek zabrzmi pierwszy raz dla 381 tys. uczniów rozpoczynających naukę w podstawówkach. We wszystkich typach szkół uczy 644,5 tys. nauczycieli.

"Biedne dzieciaki"

Była dziennikarka TVN, znana z zaangażowania w komentowanie polskiej polityki oraz krytykowania rządu Prawa i Sprawiedliwości, zabrała głos. Kinga Rusin nawiązując do rozpoczęcia nowego roku szkolnego, postanowiła wyrazić swoje negatywne zdanie na temat ministra edukacji i nauki. Do wpisu dołączyła swoje zdjęcie z egzotycznych wakacji.

Jej zdaniem Przemysław Czarnek wprowadza do polskiej oświaty idee zaściankowości oraz nietolerancję. "Patrząc na horyzont. Ps. „Takie będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży chowanie”. No to zaczęli wychowywać i przyuczać do nietolerancji, do ksenofobii, do homofobii, do zaściankowości, do kompleksów podlanych sosem manii wielkości" – podkreśla celebrytka.

Rusin ma nadzieję, że uczniowie pokażą sprzeciw wobec decyzji ministra: "Wierzę w młodych ludzi i liczę na ich przekorę. Im mocniej ktoś będzie chciał Was indoktrynować, im mocniej będzie przykręcał Wam śrubę, im silniej dociskał, tym wyżej i dalej mu odskoczycie!".

instagram

Nie tylko Kinga Rusin

Przy okazji powrotu uczniów do szkół, ministra edukacji krytykuje też europoseł Robert Biedroń.

"Młodzieży! Szczerze współczuję Wam powrotu do szkoły Czarnka. Po Giertychu i Zalewskiej myślałem, że gorzej być nie może. A jednak…" – napisał Biedroń na swoim profilu na Twitterze.

Czytaj też:

"Wytrwaliśmy do samego końca". Rau podsumował ewakuację z AfganistanuCzytaj też:

TVP nakręci dokument o Maryli Rodowicz. Podano datę premiery