Mocne słowa Jakiego. "Polska powinna już dawno złożyć wniosek o reparacje od Niemiec"

– Musimy sobie wszyscy zdać sprawę z tego, że to nie jest tylko historia. To nie tak, jak niektórzy mówią: zapomnijmy o przeszłości, myślmy tylko o przyszłości. Problem polega na tym, że nie możemy uczciwie rywalizować dziś z wieloma państwami, właśnie ze względu na to, co wydarzyło się w 1939 r. – mówił były wiceminister sprawiedliwości w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Patryk Jaki podkreśla, że straty poniesione przez nasz kraj są nieporównywalnie duże ze szkodami, jakie poniosły inne kraje: – Aby to zrozumieć, trzeba wyobrazić sobie, że Polska w wyniku napaści Niemiec po II wojnie światowej straciła prawie 40 proc. zasobów państwa. Dla porównania Anglia czy Francja straciły tylko 1 proc. swoich zasobów. Polska walczyła z Hitlerem, nie kolaborowała, jak niektóre państwa, zachowała się honorowo. Potem jeszcze na 50 lat została oddana pod jurysdykcję komunistów, gdzie nie mogła się normalnie rozwijać.

Rozmówca wPolityce.pl wskazuje, że to właśnie dlatego Polska wciąż musi gonić państwa Europy Zachodniej: – I to dlatego państwa Europy Zachodniej mają dziś taką nad nami przewagę i mogą nam skakać po głowach, w tak absurdalnych sprawach jak np. kwestia praworządności, gdzie chcą nas uczyć kultury. To nie jest tak, że o tym, co się wtedy wydarzyło, możemy po prostu zapomnieć. To wpływa na wszystko, co dziś dzieje się w Polsce. Gdyby Niemcy zapłacili za wszystko, co zrobili wówczas Polsce, to dzisiaj każdy Polak byłby kilkukrotnie bogatszy.

"Gdyby to ode mnie zależało..."

– Polska dawno powinna już wystosować wniosek o reparacje. Nie wiem, dlaczego tak się nie dzieje. Gdyby to zależało ode mnie, dawno taki wniosek byłby wysłany – mówi europoseł PiS.

Jaki pytany, czy są szanse na to, że Niemcy wypłacą nam odszkodowanie, odpowiada: – Uważam, że na pewno nie mamy szans, jeżeli nie będziemy nic z tym robić.

Czytaj też:

"Ze wstydem w obliczu milionów ofiar zbrodni niemieckich..." Niemieckie flagi opuszczone do połowyCzytaj też:

Wiceminister: Czas, aby Niemcy wypłacili reparacje