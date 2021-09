Premier: Nie chcemy być pouczani przez nikogo z Europy Zachodniej, czym jest demokracja

W tym roku hasłem przewodnim konferencji jest przyszłość Europy. Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w ramach panelu premierów „Przyszłość Europy – rozszerzenie“, podczas którego uczestnicy dyskutowali na temat perspektyw integracji UE z państwami Bałkanów Zachodnich. Rozszerzenie UE jest jednym z priorytetów prezydencji Słowenii w Radzie UE. Do udziału w tej cześci debaty zaproszono także prezydenta Bułgarii oraz premierów Słowenii, Czarnogóry, Albanii, Macedonii Północnej, Chorwacji, przewodniczącego RE oraz komisarza UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia.

Jasne przesłanie Morawieckiego

Premier powiedział, że Polska, Czechy czy Węgry powstały przed 1100 lat i niektóre instytucje demokratyczne mają dłużej niż w Europie Zachodniej. – Mamy znacznie dłuższą tradycję i nie chcemy być pouczani przez nikogo z Europy Zachodniej czym jest demokracja, czym jest praworządność, ponieważ wiemy to najlepiej. Walczyliśmy o praworządność i demokrację podczas strasznych lat komunizmu – podkreślał szef polskiego rządu.

Jego zdaniem wydarzenia na wschodniej granicy Polski oznaczają, że uchodźcy będą w najbliższych dekadach największym wyzwaniem dla Unii Europejskiej. – Nie można zamknąć jej w dzisiejszych granicach, co oznacza, że Bałkany Zachodnie powinny zostać włączone do architektury Unii Europejskiej tak szybko, jak to możliwe – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

– Musimy być silni w naszych granicach, ale Zachodnie Bałkany muszą znaleźć się w architekturze europejskiej jak najszybciej. Musimy wyrazić to jasno i głośno, jak ważne jest to rozszerzenie z punktu widzenia strategicznego – dodał szef polskiego rządu.

