Sondaż: Bardzo duża przewaga PiS. Hołownia przegrywa już nie tylko z KO

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej”. Z danych, jakie zebrali ankieterzy wynika, że na partię Jarosława Kaczyńskiego wciąż chce głosować największy odsetek Polaków. Na drugim miejscu, kosztem partii Szymona Hołowni, umocniła się Koalicja Obywatelska. Polskę 2050 wyprzedziła również Lewica. Ogółem w Sejmie znalazłoby się pięć partii.

PiS na czele

Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 37,1 proc. respondentów. To wzrost o 4,1 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z 7 lipca. Większe poparcie odnotowała także KO. Partia Donalda Tuska może pochwalić się wynikiem 25 proc. To wzrost aż o 6,4 pkt proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Lewica z poparciem 9 proc. badanych. To o 1,2 pkt proc. więcej niż prawie dwa miesiące temu.

Polska 2050 spadła poza polityczne podium. W ciągu niespełna dwóch miesięcy Szymon Hołownia stracił prawie połowę poparcia. W tej chwili na jego ugrupowanie chce głosować 8,4 proc. ankietowanych.

W przeliczeniu na sejmowe mandaty sytuacja wyglądałaby następująco: PiS - 225, KO - 134, Lewica - 34, Polska2050 oraz Konfederacja - 33, mniejszość niemiecka - 1.

Pięć partii w Sejmie

Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja, na którą oddanie swojego głosu zadeklarowało 8,1 proc. badanych. Pod progiem wyborczym znalazłoby się PSL. Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza chce głosować 4,5 proc. respondentów.

Prawie 8 proc. badanych (dokładnie 7,9 proc.) nie wie, na kogo oddałoby swój głos w wyborach.

Ponad połowa Polaków (56 proc.) wzięłaby udział w wyborach, gdyby odbywały się one w najbliższą niedzielę.

Sondaż zrealizowano 31.08.2021 roku techniką wywiadu telefonicznego CATI na losowej, ogólnopolskiej próbie 1000 osób.

