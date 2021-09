Awantura w TVN24. Poseł Lewicy obraziła Piotra Wawrzyka

Tematem dyskusji w telewizyjnym studiu była sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. Od kilkunastu dni grupa imigrantów koczuje po białoruskiej stronie granicy. Służby Łukaszenki nie pozwalają im przemieścić się w głąb kraju. Z kolei polska Straż Graniczna blokuje możliwość nielegalnego przekroczenia granicy Unii Europejskiej.

Polski rząd, wspierany przez Komisję Europejską, zabezpiecza granicę przed napływem imigrantów. Z kolei politycy opozycji przekonują, że ludzie koczujący na granicy powinni zostać wpuszczeni do Polski.

Wnioski o azyl

Podczas dyskusji w programie TVN24 Piotr Wawrzyk w pełni poparł działania rządu w sprawie kryzysu na wschodniej granicy kraju. Z kolei Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przekonywała, że koczujący imigranci złożyli wnioski o azyl, co zobowiązuje Polskę do zapewnienia im tymczasowego schronienia i rozpatrzenia dokumentów. Jednak zdaniem polityka PiS tego rodzaju dokumenty można złożyć jedynie na granicy, a imigranci wciąż przebywają po białoruskiej stronie granicy.

– To jakim cudem te wnioski zostały złożone, jak te osoby nie pojawiły się na granicy? Te osoby zostały z granicy zawrócone, odesłane. W lipcu ubiegłego roku Polska przegrała przed TSUE sprawę w sprawie Czeczenów, którzy zostali zawróceni na granicy po nielegalnym przekroczeniu – ripostowała polityk Lewicy.

– Pani nie wie, o czym mówi. Pani nie zna prawa, a wypowiada się na temat, o którym pani nic nie wie – odparł jej wiceminister spraw zagranicznych.

Ostre słowa Dziemianowicz-Bąk

Obje politycy dyskutowali także kwestię bezpieczeństwa imigrantów w Białorusi. Wawrzyk wskazał, że jest to dla nich kraj bezpieczny, zatem powinni złożyć wnioski o azyl tuż po przylocie z Bliskiego Wschodu do Mińska.

– Ci ludzie są zmuszani na tej granicy do tego, żeby tam siedzieć i pan uważa, że to jest dla nich bezpieczny kraj? – odpowiedziała mu poseł. – Oni ciężkie dolary płacą za to, żeby się na Białoruś dostać – stwierdził Wawrzyk. – Płacą, bo chcą uciec – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Poseł Lewicy zacytowała również wypowiedź Wawrzyka z 2016 roku, w której ten stwierdzał, że "należy stworzyć obozy dla uchodźców, w których migranci przechodziliby weryfikację, a prawdziwi uchodźcy mogliby liczyć na legalny i bezpieczny wjazd do państw UE".

– Mówił pan wtedy co innego. Ale wtedy był pan przedstawicielem świata nauki, a nie klakierem – powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

– Nie życzę sobie takich określeń – odparł jej polityk PiS.

Czytaj też:

"Trudno użyć łagodnych słów". Wawrzyk o działaniach opozycjiCzytaj też:

Wawrzyk do posła opozycji: Proponuje pan przemyt przez granicę