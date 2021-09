Czarnek: Grodzki powinien natychmiast podać się do dymisji

Podczas debaty w czasie spotkania Campusu Polska Przyszłości w Olsztynie poseł PO Sławomir Nitras powiedział, że katolików należy "opiłować z pewnych przywilejów".

– Uważam, że za naszego życia, może nawet w tym pokoleniu, dojdzie do tego, kiedy katolicy w Polsce staną się mniejszością. (...) Ale dobrze, żeby to się stało w sposób nie gwałtowny, żeby to się stało w sposób racjonalny, a nie na zasadzie pewnej zemsty, ale na zasadzie, że to jest uczciwa kara za to, co się stało. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę – stwierdził Nitras.

Czarnek: Ciężko te słowa komentować

O tę wypowiedź pytany był w czwartek w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – Słowa pana posła Nitrasa ciężko komentować, bo jest to człowiek, który od lat słynie z tego, że jakiegoś zdrowego rozsądku – już nie chcę powiedzieć rozumu – w jego wypowiedziach trudno się doszukiwać w wielu miejscach i tak było chyba teraz – ocenił.

– Ale to, że obok siedziała trzecia osoba w państwie, marszałek Senatu, pan Grodzki, i nie zareagował nawet słowem, nawet jedną uwagą na to, że przed momentem padły słowa o dyskryminowaniu większości Polaków, to już jest skandal do potęgi entej – dodał Czarnek.

Według niego "pan Grodzki powinien natychmiast podać się do dymisji, skoro nie reaguje na oburzające słowa, wzywające do dyskryminacji większości Polaków". – Bo tak należy odebrać słowa wzywające do opiłowania katolików z jakichś przywilejów – stwierdził minister.

