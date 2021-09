Koszmar chłopców w ośrodku wychowawczym. Arłukowicz: Zajmę się tą sprawą

"Adrian - kręgosłup złamany podczas ucieczki przed oprawcami. Kuba – plecy przypalone papierosami i rozgrzanymi gwoźdźmi. Krystian – pobity przez wychowawcę. Od lat słychać refren: "To są chłopcy zde-mo-ra-li-zo-wani!". A co powiedzieć o ośrodku, w którym wychowankom można wykręcać jądra, bić ich pięścią w głowę i okładać pałką teleskopową?" – czytamy w reportażu Anny Śmigulec opublikowanym przez Wirtualną Polskę.

Jeden z nastoletnich chłopców zdradził ojcu, co robią mu w ośrodku. "Wciskali kciuki do oczodołów, tak że chwilowo tracił wzrok. Dusili, podpowiadając sobie, jak nie zostawić śladów. Rzucali na posadzkę, bili i kopali. Wbijali palce w żuchwę od dołu. Przykładali mu do ust i twarzy swoje genitalia" – czytamy w materiale.

Autorka materiału dowodzi, na podstawie rozmów z krzywdzonymi chłopcami, że agresja, fizyczna przemoc i psychiczny terror są w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach na porządku dziennym.

Jak czytamy na wp.pl, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty potwierdza, że w ośrodku "panuje przemoc psychiczna i fizyczna i cały ten proces wychowawczy jest niewłaściwy".

Arłukowicz: Zajmę się sprawą

O sprawę pytany był w programie "Tłit WP" Bartosz Arłukowicz, który nie kryl poruszenia po zapoznaniu się z materiałem. Jak zapewnił, uda się na miejsce i "zajmie się sprawą".

– Pomogę ukarać winnych, jeśli takich stwierdzimy. Zwrócę się o przedstawienie informacji do starostwa powiatowego, kuratora oświaty, ministra edukacji i być może do prokuratury – powiedział europoseł KO.

Zdaniem polityka, winni takich praktyk "muszą ponieść odpowiedzialność zawodową, ale też karną".

– Tę sprawę po prostu trzeba wyjaśnić – mówił.

