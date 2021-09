Trzecia dawka dla wszystkich? Andrusiewicz odpowiada

– Europejska Agencja Leków i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób wydało raport techniczny, w którym informują o szczepieniach przypominających i szczepieniach dodatkowych. Po pierwsze, mówią one, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych przesłanek, by wprowadzać w Europie powszechne szczepienia przypominające dla ludności. Po drugie, rekomendują one i zalecają wprowadzenie szczepień dodatkowych – dla osób z obniżoną odpornością – przekazał podczas briefingu Andrusiewicz.

Rekomendacja Rady Medycznej

Według rekomendacji Rady Medycznej oraz Ministerstwa Zdrowia, dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności, w odstępie przynajmniej 28 dni po ukończeniu dwudawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19. Szef MZ Adam Niedzielski powiedział w środę, że osobom, które kwalifikują się do jednej z siedmiu grup do dodatkowego szczepienia, zostały już wystawione e-skierowania.

Andrusiewicz zaapelował też o odróżnianie w dyskusji publicznej szczepień przypominających oraz dodatkowych (dla osób z obniżoną odpornością).

Rzecznik resortu zdrowia przekazał podczas briefingu, że ponad 98 proc. przypadków zakażeń COVID-19 w Polsce to wariant Delta.

Koronawirus w Polsce

W Polsce stwierdzono 390 nowych przypadków koronawirusa. W ostatniej dobie zmarło siedem osób – wynika z czwartkowego raportu Ministerstwa Zdrowia.

W szpitalach jest 478 chorych z COVID-19, w tym 56 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia.

Tydzień temu, 26 sierpnia, hospitalizowanych było 371 chorych z COVID-19, a 2 sierpnia – 271.

W pełni zaszczepionych jest w Polsce 18 mln 787 tys. 636 osób.

