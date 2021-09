Cezary Pazura zaskoczył: Korwin-Mikke dzielnie walczy z utopią

Cezary Pazura to jeden z najpopularniejszych polskich aktorów. W ostatnim czasie gwiazdor poświęcił się aktywności w internecie. Pazura posiada własny kanał na You Tube, gdzie dzieli się wspomnieniami i anegdotami z pracy przy najsłynniejszych polskich filmach. W swoim najnowszym filmie aktor robił przegląd internetowych memów. Jeden z nich dotyczył Janusza Korwin-Mikke.

Zdjęcie przedstawiało Janusza Korwin-Mikkego nad jeziorem patrzącego się na dwa łabędzie. Fotografia była opatrzona napisem "Janusz Korwin-Mikke tłumaczący łabędziom, że u niego na okruszki chleba muszą zapracować. Mazury, 2018".

"Dzielnie walczy z utopią"

Cezary Pazura ocenił, że mem jest bardzo udany. – Ten mem jest dobry, bo te łabędzie nie znają Korwin-Mikkego. Gdyby go znały, to by zostały po drugiej stronie – mówił.

– Żeby nie było, że ja coś złego mówię o Korwinie. Ten facet ma genialną wiedzę, jest super wykształcony i umie łączyć fakty wbrew pozorom. A to, że jego poglądy nie są do końca popularne, to świadczy o tym, że żyjemy jednak w matrixie. Nie ma tak, że wam dadzą. Musisz zapracować. Jak będziesz pracował, to będzie cię stać, żeby przeżyć. A jak będziesz zap***dalał, to będzie cię dopiero stać, żeby odłożyć. To mówi Korwin-Mikke i niestety ma rację – mówi aktor.

Pazura podkreśla, że chciałby, aby świat był inaczej urządzony, ale to już jedynie marzenia, utopia. – Pan Korwin-Mikke dzielnie walczy z utopią. Bez rezultatu – dodaje aktor.

"Znakomita robota!"

Na słowa Pazury zareagował już sam polityk.

"Panie Czarku! Chłopaki nie płaczą. Jak to był napisał śp.Adam Asnyk: »Kochać się w skargach jest rzeczą niewieścią, Mężom przystoi w milczeniu się zbroić…« Czego socjaliści boją się najbardziej? Kilku słów Prawdy. Że socjaliści to pluskwy żyjące z cudzej pracy. Znakomita robota!" – napisał Korwin-Mikke na Twitterze.

