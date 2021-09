Kamiński: Działamy w sposób proporcjonalny, adekwatny do sytuacji i stanowczy

– Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw rozporządzenia pana prezydenta, rozpoczniemy procedurę związaną z wydaniem rozporządzenia Rady Ministrów uszczegóławiającą, w jaki sposób rozporządzenie pana prezydenta będzie wykonane – poinformował minister.

– Działamy w sposób proporcjonalny, adekwatny do sytuacji i stanowczy. Od kilku tygodni mamy do czynienia z głębokim kryzysem migracyjnym. Nie pozwolimy na to, aby Polska była kolejnym szlakiem masowego przerzucania nielegalnych migrantów na teren UE. Nie pozwolimy, aby bezpieczeństwo naszych obywateli było narażone – podkreślał Mariusz Kamiński podczas konferencji prasowej w KPRM.

– Jestem przekonany, że podjęte działania są adekwatne, racjonalne i proporcjonalne do zagrożenia. Sytuacja jest niebezpieczna i musimy się do tego odpowiednio przygotować – wskazywał szef MSWiA.

Kamiński przekazał, że trwają prace nad tym, by udzielić pomocy ok. 260 podmiotom gospodarczym, działającym na obszarze stanu wyjątkowego, które mogą utracić dochody.

Stan wyjątkowy. Co to oznacza dla mieszkańców?

Stan wyjątkowy oznacza, że zostanie wprowadzony zakaz przebywania na obszarze objętym st. wyjątkowym przebywania od północy z czwartku na piątek wszystkich osób poza mieszkańcami. – Na terenie miejscowości objętych stanem wyjątkowym mogą przebywać ludzie, którzy na stałe tam żyją i funkcjonują. Na 30 dni zamrozimy pewne formy życia społecznego, takie jak zgromadzenia publiczne czy imprezy masowe – wskazał minister Mariusz Kamiński.

– Wprowadzimy zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów granicznych oraz osób je strzegących – przekazał Kamińskii. Dotyczy to także dziennikarzy.

Na terenie objętym stanem wyjątkowym zostanie wprowadzony obowiązek posiadania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, zaś uczące się dzieci powinny mieć przy sobie legitymacje szkolną. Ponadto, na terenie objętym stanem wyjątkowym będzie zawieszenie prawa do organizacji zgromadzeń publicznych oraz zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych.

Stanem wyjątkowym objętych zostanie 183 miejscowości na terenie województw podlaskiego i lubelskiego.