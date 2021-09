"To zasłona dymna". Szczerba krytykuje wprowadzenie stanu wyjątkowego

Gość Radia Zet krytycznie odniósł się do decyzji prezydenta o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią.

– Stan wyjątkowy to zasłona dymna, to próba odwrócenia uwagi od realnych problemów. Tym realnym problemem jest na pewno drożyzna, która uderza po kieszeni wszystkich Polaków. Po drugie to zapaść w ochronie zdrowia. Protest ratowników medycznych i sytuacja krytyczna w służbie zdrowia są absolutnym faktem. Trzecią sprawą jest kwestia korupcji, bezprawia, defraudacji na masową skalę. Za chwilę raport NIK nt. Funduszu Sprawiedliwości – oburzał się polityk. – PiS chce przykryć stanem wyjątkowym drożyznę, szalejącą korupcję i kryzys w służbie zdrowia – dodał.

Jego zdaniem każdy stan wyjątkowy stanowi zagrożenie dla praw obywatelskich. – Jeżeli oni tak łatwo dziś wprowadzą stan wyjątkowy w gminach sąsiadujących z granicą białoruską, to będą równie chętnie korzystali z tego uprawnienia w sytuacji, kiedy nie będzie przeszkód do tego typu działania – zapewniał Michał Szczerba.

Jednocześnie polityk bardzo krytycznie odnosi się do białoruskich prowokacji na polskiej granicy. Jego zdaniem Aleksandr Łukaszenka "stwarza okoliczności, możliwości, za grube tysiące dolarów, przerzucając ludzi za granicę białoruską, umożliwiając im wejście na teren Unii Europejskiej". – To oczywiście działalność przestępcza, bo prawdopodobnie mamy do czynienia ze zmasowaną akcją, której celem jest pozyskanie pieniędzy dla ludzi reżimu – stwierdził Szczerba.

Stan wyjątkowy

Dzisiaj prezydent Duda podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy.

"Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego" – przekazał prezydencki minister Błażej Spychalski cytowany przez Polską Agencję Prasową na Twitterze.

Polski rząd, wspierany przez Komisję Europejską, zabezpiecza granicę przed napływem imigrantów. Z kolei politycy opozycji przekonują, że ludzie koczujący na granicy powinni zostać wpuszczeni do Polski.

