Ziobro: Sprzeczne z prawem unijnym i ustaleniami politycznymi

Paolo Gentiloni twierdzi, że Polska może nie otrzymać środków z funduszu przeznaczonego na odbudowę gospodarek po epidemii koronawirusa. Wypowiedź komisarza przytacza za agencją Reuters Business Insider Polska. Powody obaw KE dotyczą kwestii praworządności nad Wisłą.

– Kwestionowanie prymatu prawa unijnego nad krajowym blokuje wypłatę 57 mld euro z funduszu odbudowy – stwierdził Gentiolini podczas posiedzenia Komisji Ekonomiczno-Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

Polityk dodał, że ostatnie decyzje polskiego rządu (chodzi o wniosek premiera Morawieckiego do TK o rozstrzygnięcie kwestii nadrzędności prawa krajowego nad unijnym) były dodatkowym czynnikiem, który przyczynił się do decyzji o zamrożeniu funduszy.

Z kolei wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda zapewnia, że Polska ma zagwarantowane środki z Funduszu Odbudowy, a komunikaty medialne w tej sprawie są nadinterpretacją słów komisarza.

Ziobro komentuje wypowiedź unijnego komisarza

Podczas konferencji prasowej głos w tej sprawie zabrał minister Zbigniew Ziobro. Podkreślił, że Komisja Europejska do momentu rozstrzygnięcia przed TSUE ws. zbadania reguły warunkowości nie ma prawa odwoływać się do takich rozwiązań. – Chciałbym powiedzieć, że tę wypowiedź komisarza Gentilioniego o wstrzymaniu środków z Funduszu Odbudowy dla Polski traktuję jako niepoważną – zaznaczył wobec tego.

– W takich kategoriach należy ją odczytywać, bowiem pan premier prowadząc negocjacje, jasno ustalił i wszystkich nas zapewnił, że takie wydarzenia nie nastąpią. My byliśmy oczywiście w sporze w tym zakresie z panem premierem, jeśli chodzi o zgodę na tak zwaną warunkowość związaną z wypłatą funduszy europejskich, które były uzależnianie od badania rzekomej praworządności, natomiast tutaj stanowisko po negocjacjach ze strony pana premiera było jednoznaczne i wiem, że jest już dementi też pana ministra Budy w tym zakresie i traktuje je jako odpowiedź i stanowisko też pana premiera w tej sprawie.

– Natomiast odnosząc się bezpośrednio do tej wypowiedzi, chciałbym powiedzieć, że traktując ją z jednej strony, wybaczcie państwo tutaj to słowo z młodzieżowego języka, zapożyczone, swoisty fake news. Uważam, że to jest słowo, które zarazem jest absolutnie niedopuszczalne w debacie publicznej w relacjach między Polską a Europą – powiedział Zbigniew Ziobro.

– Żaden urzędnik niskiego i wysokiego szczebla Unii Europejskiej, nie ma prawa stosować szantażu, oczywistego szantażu o korupcyjnym charakterze. Gdyby poważnie potraktować tą jego wypowiedź to oznaczałoby to, że ten urzędnik, mówi nam, polskiemu rządowi, polskiemu państwu, albo złamiecie swoje zasady konstytucyjne, albo zgodzicie się na łamanie zasad waszej konstytucji i ograniczycie swoją suwerenność, no albo dostaniecie pieniądze. Czyli damy wam pieniądze, jeśli wy zgodzicie się na przyjęcie upokarzających warunków związanych z ograniczeniem waszej suwerenności, tego, o czym już tak naprawdę była rozprawa, czego dotyczyła rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym i przewodniczył pan Rzepliński – stwierdził Ziobro.

Solidarna Polska i Konfederacja ostrzegały

Niektóre obecne w Sejmie ugrupowania: Konfederacja i Solidarna Polska, ostrzegały przed takim rozwojem wydarzeń. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zwraca w mediach społecznościowych, że potwierdza się scenariusz pogłębiana federalizacji Unii Europejskiej. Sprawę skomentował w mediach społecznościowych Krzysztof Bosak. Jeden z liderów Konfederacji zwrócił w piątek uwagę, że Bruksela nawet nie zaczekała aż mechanizm warunkowości zostanie rozpatrzony przez TSUE.

