"Minister śmierci i choroby". Konfederacja zawiadamia prokuraturę ws. Niedzielskiego

W czwartek Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik złożyli zawiadomienie do prokuratury na ministra Niedzielskiego po tym, jak ponownie ogłosił wprowadzenie restrykcji, zaznaczając, że nie obejmą one osób zaszczepionych.

Zdaniem Grzegorza Brauna, minister zdrowia publicznie nawołuje do przestępstwa oraz stosuje groźby karalne. Polityk nazwał szefa resortu zdrowia "ministrem śmierci i choroby". – Pan minister Niedzielski chciałby dzielić Polaków na zaszczepionych i niezaszczepionych, a takiej kategorii dzięki Bogu jeszcze nie ma w polskim ustawodawstwie, i nie sprawią tego żadne bezprawne zarządzenia – podkreślił.

"Minister od COVID-u"

Politycy konfederacji twierdzą ponadto, że minister Niedzielski realizuje "skompromitowany wariant francuski". Jacek Wilk zauważył, że działania rządu nie mają nic wspólnego z polskim prawem i wiedzą medyczną.

Z kolei Krystian Kamiński dodał, że wprowadzenie obostrzeń tylko dla wybranej grupy będzie jednoznaczne z "napuszczaniem jednych Polaków na drugich". – Zaszczepionych na niezaszczepionych, tych co chodzą w maseczkach na tych, co tego nie robią. To powoduje chaos społeczny, który do niczego nie prowadzi – ocenił, nazywając Adama Niedzielskiego "ministrem COVID-u”. D

Partia Konfederacja zapowiedziała marsz przeciwko "segregacji sanitarnej", który ma się odbyć w Toruniu oraz, że w przyszłości będą organizować podobne manifestacje.

Konfederacja ostrzega

Minister zdrowia Niedzielski zapowiedział w sierpniu, że "za zatajenie informacji epidemicznych" grozić będzie kara do 30 tys. zł. To jednak tylko jeden z punktów projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (druk 1449), przed którym ostrzega Konfederacja.

Pierwsze czytanie projektu odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Sejmu.

