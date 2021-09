Woś pytany o nagranie Tuska. Odpowiedział błyskawicznie

Media poinformowały w czwartek, że fundusze przysługujące Polsce w ramach Funduszu Odbudowy mogą zostać zablokowane. Te doniesienia komentował Donald Tusk. – Kiedyś Polskę ominął plan Marshalla, bo byliśmy krajem bezprawnie rządzonym przez komunistów. Zamiast pomocy Zachodu ufundowano nam wtedy sowiecki ład. Dziś zaczyna być podobnie – ostrzegał Tusk.

– Za obsesje Kaczyńskiego płacą dziś wszyscy Polacy. Musimy za wszelką cenę zatrzymać ten marsz lunatyków. Jest jeszcze czas – przekonywał były szef Rady Europejskiej.

Woś: Targowica

W programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister sprawiedliwości Michał Woś był pytany o nagranie, które Tusk zamieścił w odpowiedzi na działania Komisji Europejskiej. Nad odpowiedzą nie musiał się nawet zastanowić.

– Targowica – odpowiedział bez wahania. – To, co mówi Donald Tusk, jest jakąś aberracją – dodał po chwili.

"To nie jest chór śpiewający po polsku"

– Donald Tusk mówi o tym, że chce federacji europejskiej. To jest wprost dążenie federalistów europejskich do tego, by UE zyskiwała kolejne kompetencje i wykorzystywała swoje narzędzia wbrew traktatom europejskim, czyli wbrew prawu, stosując wyłącznie kryteria polityczne, chociażby przy KPO – mówił dalej wiceminister sprawiedliwości.

– Nie ma żadnych kryteriów w dokumentach prawnych, co do możliwości takiego działania ze strony Unii Europejskiej. To jest szantaż polityczny, a Donald Tusk, będąc w tym środowisku, wcale nie dziwi, że mówi jednym chórem. Nie jest to, niestety, chór śpiewający po polsku – podsumował Michał Woś.

