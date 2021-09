Stan wyjątkowy w Polsce, blokada KPO, nowy wariant koronawirusa w kraju. Rysunkowe podsumowanie tygodnia DoRzeczy.pl!

Stan wyjątkowy w Polsce

31 sierpnia Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego na pasie przy granicy z Białorusią. Rząd motywował swoją decyzję koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

"Mając na względzie bezprecedensowy charakter działań, podejmowanych przez Białoruś na granicy państwowej, konieczne jest zapewnienie pełnej skuteczności działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także Wojsko Polskie" – napisano w komunikacie.

Opozycja skrytykowała pomysł, twierdząc, że stan wyjątkowy ma uniemożliwić mediom i organizacjom pozarządowym informowanie społeczeństwa o sytuacji na wschodniej granicy Polski.

2 września prezydent wydał rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. W tym tygodniu posłowie będą głosować nad jego zatwierdzeniem.

Campus Polska Przyszłości

W tym tygodniu zakończył się Campus Polska Przyszłości – wydarzenie pod patronatem Rafała Trzaskowskiego. Campus miał umożliwić politykom PO dotarcie do młodego elektoratu. Tymczasem stało się o nim głośno za sprawą szokujących wypowiedzi jego uczestników.

Sławomir Nitras stwierdził, że należy "opiłować katolików z pewnych przywilejów". Jego słowa wywołały obawy o możliwą dyskryminację katolików w przypadku wyborczego zwycięstwa Platformy Obywatelskiej. Z kolei Leszek Balcerowicz nie przekonał do siebie młodych słuchaczy swoimi argumentami dotyczącymi wartości neoliberalnych i wzywał do piętnowania dziennikarzy TVP.

Podczas Campusu Donald Tusk i Rafał Trzaskowski zapowiedzieli wprowadzenie związków partnerskich po zwycięstwie ich partii w wyborach.

Odroczone posiedzenie

Trybunał Konstytucyjny zarządził przerwę w obradach dotyczących wyższości polskiej konstytucji nad prawem unijnym. Po zgłoszeniu wniosku formalnego przez przedstawiciela RPO o wyłączenie ze sprawy sędziego Stanisława Piotrowicza, Trybunał Konstytucyjny ogłosił przerwę w rozpatrzeniu wniosku premiera Mateusza Morawieckiego do 22 września, do godz. 11.00.

Rocznica Porozumień Sierpniowych

We wtorek szef rządu wziął udział w uroczystości z okazji 41. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Gdańsku.

– Te ideały były i są ponadczasowe, bo to właśnie z ideałów Solidarności wynika to, że dziś wiemy, że stawianie wobec siebie dobra osobistego i wspólnego to fałszywa alternatywa. Dobro wspólne i jednostki są ze sobą bardzo bezpośrednio splecione – powiedział Mateusz Morawiecki.

Rocznica wybuchu drugiej wojny światowej

1 września 1939 roku nad ranem wojska niemieckie wkroczyły na terytorium Polski. Napaść III Rzeszy rozpoczęła tym samym II wojnę światową, która trwała kolejnych sześć lat. Główne obchody 82. rocznicy wybuchu wojny odbyły się na gdańskim Westerplatte. W uroczystościach wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

Wariant Mu Polsce

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło obecność wariantu Mu koronawirusa w Polsce. – Wariant Mu szerzej moglibyśmy nazwać wariantem kolumbijskim, ponieważ on odpowiada za 40 proc. zakażeń właśnie w Kolumbii. W tej chwili jest o nim bardzo mało danych – powiedział rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Polska straci unijne środki?

Business Insider Polska, za agencją Reuters, przytoczył słowa Paolo Gentiloniego, komisarza UE ds. gospodarki, który stwierdził, że środki dla Warszawy mają zostać zamrożone. Wszystko z powodu obaw KE związanych z praworządnością. – Kwestionowanie prymatu prawa unijnego nad krajowym blokuje wypłatę 57 mld euro z funduszu odbudowy – stwierdził Gentolini podczas posiedzenia Komisji Ekonomiczno-Budżetowej Parlamentu Europejskiego.

