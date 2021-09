Kongres Polski 2050. Hołownia: Nasz ruch ma dwa potężne cele

Kongres Polski 2050 rozpoczął się w sobotę w południe. Jako pierwsi głos zabrali eksperci stowarzyszenia PL2050 oraz członkowie koła parlamentarnego. Podkreślono dotychczasowe osiągnięcia ruchu, zwłaszcza w kwestii działalności charytatywnej.

Następnie na scenę wyszedł Szymon Hołownia, który przedstawił wizję Polski jaka ma zostać wprowadzona w życie po zdobyciu przez partię władzy.

Hołownia: Dwa wielkie cele

Hołownia przedstawił dwa główne cele, jakie stawia sobie Polska 2050. Pierwszy z nich jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Drugi - naprawa kraju po rządach Zjednoczonej Prawicy.

– Nasz ruch ma dwa potężne cele. Po pierwsze odsunąć od władzy PiS. Wszyscy widzimy, że ta formacja już się kończy. Już trzeszczy w szwach. Od fundamentów już czuć stęchlizna, ona gnije – powiedział Hołownia.

Polityk wyjaśnił, dlaczego obecna ekipa rządząca powinna zostać odsunięta od władzy.

– Obiecywali nie kraść, kłamali, kradną jeszcze bardziej niż inni, to arcymistrzowie kieszonki, jedną ręką dają ci 500, ale drugą wyciągają ci z portfela 1000. Rozdają stołki, pieniądze, przysługi, wystarczy, że napiszecie maila zaczynającego się od słowa wujku. Obiecywali sprawiedliwość, kłamali, robią obiekt zamknięty, chcą by to był ich partyjny policjant, partyjny prokurator, partyjny sędzia, partyjny strażnik w więzieniu i partyjny Duda, który będzie ułaskawiał kogo chce, przed wyrokiem, czy po wyroku – mówił.

– Obiecywali brak afer, kłamali, Obajtek, Sasin, Misiewicz to tylko kilku pierwszych z brzegu, wciąż nierozliczonych, bezkarnych. Obiecywali skromność, pokorę i umiar, kłamali, podwyżki, nagrody, marnowanie publicznych pieniędzy na tępą propagandę, czy betonozę. Obiecywali spokój, kłamali, nikt tak nie wykrwawił Polaków, nikt tak nie zalał ich żółcią, nikt nie zabrał tyle tlenu z atmosfery, nie mówiąc już o naszej sytuacji międzynarodowej – kontynuował Hołownia.

Hołownia wskazał także drugi ważny cel jego ugrupowania.

– Mamy jednak drugi ogromny cel. Nie wystarczy odsunąć PiS od władzy. Następnego dnia od 7 rano trzeba zacząć leczyć Polskę. Bo dzisiaj można o Polsce powiedzieć wiele, ale nie że jest zielona czy demokratyczna. Dziesiątki naszych ekspertów przygotowało już i to nie jest przesada tysiące stron programów naprawczych – stwierdził.

Wyborcze obietnice

Hołownia przedstawił także konkretne wyborcze obietnice, jakie zamierza zrealizować po zdobyciu władzy.

Polityk zapowiedział m.in. obniżenie wieku umożliwiającego głosowanie do 16. roku życia, likwidację domów dziecka, wprowadzenia odszkodowań za zwłokę w działalności urzędów, stworzenie zespołu prokuratorów do prowadzenia i nadzoru śledztw w sprawie przypadków pedofilii wśród duchownych, likwidację Funduszu Kościelnego i Trybunału Konstytucyjnego oraz odejście od węgla do 2035 roku.

