Hołownia ujawnił "tajemniczego gościa" swojego kongresu

Kongres Polski 2050 rozpoczął się w sobotę w południe. Jako pierwsi głos zabrali eksperci stowarzyszenia PL2050 oraz członkowie koła parlamentarnego. Podkreślono dotychczasowe osiągnięcia ruchu, zwłaszcza w kwestii działalności charytatywnej.

Następnie na scenę wyszedł Szymon Hołownia, który przedstawił wizję Polski jaka ma zostać wprowadzona w życie po zdobyciu przez partię władzy.

Tajemniczy gość

Na kilkanaście dni przed rozpoczęciem kongresu Hołownia zapowiedział obecność na nim "tajemniczego gościa", który miał "zmienić oblicze polskiej polityki".

Na pytanie dziennikarza, kto to może być, polityk odpowiedział z uśmiechem, że nie może nic na ten temat powiedzieć. – Niespodzianki mają to do siebie, że są niespodziankami do momentu, kiedy będą rozpakowane – dodał.

Polityk zapowiedział, że na kongresie Polski 2050 "będą ludzie z całej Polski". – To naprawdę ważne wydarzenie. Pierwsze tak poważne spotkanie nas wszystkich, którzy idziemy na wybory – stwierdził.

W mediach pojawiły się spekulacje dotyczące tego, kto będzie ową tajemniczą postacią, która wystąpi podczas kongresu. Pojawiały się nazwiska zarówno społeczników, jak i polityków, obecnych lub byłych.

Najdalej w przypuszczeniach posunął się "Newsweek", który w swoim artykule przekonywał, że gościem kongresu Polski 2050 może być Anna Dymna, prezes Fundacji "Mimo Wszystko". Tekst wywoła oburzenie władz fundacji, które odpowiedziały na niego w ostrym oświadczeniu.

"Jaśmina"

W sobotę podczas swojego wystąpienia na kongresie Szymon Hołownia ujawnił, kto jest owym tajemniczym gościem. To aplikacja na smartfony "Jaśmina", która ma umożliwiać głosowanie na różne polityczne tematy oraz integrować członków stowarzyszenia PL2050.

Według polityka "Jaśmina" jest pierwszym tego rodzaju programem w Polsce. W przyszłości program ma przekazywać informacje o ważnych wydarzeniach dla ruchu Polska 2050.

– To jest naprawdę przełom w polskiej polityce. Jesteście dzisiaj jego świadkami. Pierwsza w Polsce aplikacja polityczna, która da wam możliwość głosowania w ważnych dla Polski sprawach – stwierdził Hołownia.

– Za chwilę będzie informowała was o eventach odbywających się w waszej okolicy, o tym co warto dzisiaj zrobić, będzie podawała porady, próbowała być z wami jak najbliżej tak, byśmy korzystali z tego, że jesteśmy cyfrowym społeczeństwem, mogli budować jak najlepszą, najbardziej demokratyczną i rozmawiającą ze sobą RP – dodał.

