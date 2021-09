Likwidacja Funduszu Kościelnego, "karniaki" dla urzędników, zielona Polska. Co obiecuje Hołownia

Kongres rozpoczął się w południe, jednak lider Polski 2050 pojawił się na scenie około godziny 13.00. Szymon Hołownia przedstawił swoją diagnozę państwa, która sprowadziła się do ostrej krytyki rządu Zjednoczonej Prawicy.

Polityk przedstawił dwa główne cele, jakie stawia sobie jego partia. To odsunięcie PiS od władzy oraz naprawa Polski po rządach Zjednoczonej Prawicy.

Obietnice Hołowni

Hołownia przedstawił także szczegółowe obietnice, które mają zapewnić jego partii wygranie wyborów w 2023 roku. Polska 2050 chce w szczególny sposób postawić na ekologię.

– Gdybym miał skrócić ten nasz wielki program to dwóch słów, to one znowu byłyby bardzo proste. Zielona demokracja. My w Polsce 2050 jak nas pytają, kim jesteśmy, jesteśmy właśnie tym, zielonymi demokratami, których tak bardzo potrzeba na scenie politycznej – stwierdził podczas sobotniego kongresu.

Polityk dodał, że jego zdaniem postulat rezygnacji z węgla jest "jednym z najważniejszych, o którym mówimy w naszym programie".

– Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Polska powinna odejść od węgla jak najszybciej. Mam nadzieję, że uda się to zrobić do 2035 roku. Jeżeli uda nam się z tej daty uszczknąć rok, będzie to nasze wielkie zwycięstwo – powiedział polityk.

Likwidacja TK oraz Funduszu Kościelnego

Były kandydat na prezydenta RP zapowiedział likwidację Funduszu Kościelnego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

– Pierwsza myśl, pierwszy pomysł, pierwszy plan – zlikwidować całkowicie TK i dać zwykłym sędziom sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych możliwość odwoływania się wprost do Konstytucji. Ten mechanizm działa w wielu krajach UE i sprawdza się znakomicie – obiecał.

– Zlikwidujemy Fundusz Kościelny. Zastąpimy go dobrowolnym odpisem podatkowym. Nie posłowie tej czy innej partii każdy będzie mógł zdecydować który Kościół, którą wspólnotę bliską swojemu sercu chce wesprzeć – dodał.

Zmiany czekają także system szkolnictwa. Hołownia zapowiedział, że umożliwi władzom szkół oraz rodzicom i uczniom decydowanie, ile godzin nauczania religii będzie odbywać się w danej placówce. Ponadto młodsi uczniowie będą mogli zdecydować, czy chcą uczęszczać na lekcje religii.

W kwestii ukarania duchownych winnych przestępstwa pedofili Hołownia zapowiedział powołanie specjalnego zespołu prokuratorów.

Likwidacja domów dziecka

Do 2030 roku w Polsce mają zostać zlikwidowane domy dziecka.

– Obiecuję, że zrobimy wszystko, aby w Polsce do 2030 roku zniknęły domy dziecka. Polska powinna i może być krajem bez domów dziecka. Przygotowaliśmy plan, program jest gotowy. Zmienimy system pomocy dzieciom bez mamy i taty tak, aby każde dziecko znalazło swój dom i swoją rodzinę, a specjaliści, którzy dziś opiekują się dziećmi w domach dziecka, wspierali zastępczych rodziców – zapowiedział Hołownia i dodał, że liczy na poparcie tego postulatu przez wszystkie siły polityczne w kraju.

Polska na zielonym szlaku

– Przygotowaliśmy wielki program, Polskę na zielonym szlaku, to jest ten program, który da nam, jestem tego pewien, Polskę czystą, Polskę piękną, jeszcze piękniejszą niż mamy dzisiaj. Czyste powietrze przez cały rok, niezaśmiecane lasy, czyste jeziora, ulice i miasta. Jednym z kluczowych rozwiązań jest uwolnienie Polski od smogu do końca tej dekady, dlatego chcemy przeznaczyć 100 miliardów złotych, unijnych funduszy na wymianę kopciuchów i termomodernizację – zapowiedział Hołownia.

– Chcemy, aby Polki i Polacy zarabiali na nadwyżkach zielonego prądu, który sami wyprodukują. Dziś wszyscy płacimy potężne rachunki, za chwilę zapłacimy za energię jeszcze więcej, to będą podwyżki, przy których podwyżki opłat za śmieci to był mały pikuś. My musimy już dziś robić tak, żeby na prądzie zarabiać, a nie tracić –dodał polityk.

Zmiany w funkcjonowaniu urzędów

Hołownia zapowiedział także kary dla urzędów, jeśli te spóźnią się z wydaniem decyzji administracyjnej.

– Chcemy wprowadzić karniaki za spóźnienie. Państwo będzie automatycznie odszkodowanie 200 zł za każdy dzień przekroczenia terminu rozpatrzenia sprawy. 200 zł, czyli 1400 tygodniowo – powiedział.

Ponadto, kluczowe zmiany podatkowe uzgadniane będą zawsze do końca czerwca roku poprzedzającego ich wejście w życie.

Głosowanie od 16. roku życia

Hołownia chce także obniżenia wieku, od którego będzie można wziąć udział w głosowaniu. Na początek zmiana ma dotyczyć wyborów samorządowych.

– Chcemy podkręcić mikrofon młodym, przecież do dla nich, my starsi układamy ten świat. Powinno być ich głośniej słychać, nie tylko na ulicach, w Sejmie, w samorządach, dlatego, aby wybory był naprawdę powszechne, po odsunięciu PiS-u od władzy umożliwimy głosowanie osobom od 16 roku życia. Dzisiejsi 16-latkowie to często osoby bardzo świadome politycznie. Początkowo umożliwimy młodym głosowanie w wyborach samorządowych, a gdy uda się zmienić Konstytucję to również w wyborach do Sejmu i Senatu i wyborach prezydenckich. Nie ma żadnego powodu, żeby 16-latkoie dzisiaj nie głosowali – zapowiedział polityk.

