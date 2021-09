Kpiący komentarz Brudzińskiego: Przeraziłem się okrutnie

Kongres rozpoczął się w południe, jednak lider Polski 2050 pojawił się na scenie około godziny 13.00. Szymon Hołownia przedstawił swoją diagnozę państwa, która sprowadziła się do ostrej krytyki rządu Zjednoczonej Prawicy.

Polityk przedstawił dwa główne cele, jakie stawia sobie jego partia. To odsunięcie PiS od władzy oraz naprawa Polski po rządach Zjednoczonej Prawicy.

"Przeraziłem się okrutnie"

Na słowa Hołowni zareagował Joachim Brudziński. Europoseł nie krył jednak, że zapowiedzi lidera Polski 2050 rozbawiły go.

Pan Szymon Holownia zapowiedział dziś koniec PIS. Przeraziłem się okrutnie ale na szczęście przypomniałem sobie,że przed nim, nasz koniec zapowiedział już Misiek Kamiński z Red.Morozowskim a tuż po nich,sam Ryszard Petru obwieścił nasz rychły upadek.Sami wizjonerzy i prorocy" - drwił polityk.

Na jego wpis zareagował Jacek Piekara, popularny pisarz fantasy. "PiS powstał w maju/czerwcu 2001. Ciekawe kiedy pojawił się pierwszy tekst o tym, że partia nie ma szans i zaraz się skończy? Jeszcze w tym samym czerwcu?" – zastanawiał się Piekara.

Obietnice Hołowni

Hołownia przedstawił także szczegółowe obietnice, które mają zapewnić jego partii wygranie wyborów w 2023 roku. Polska 2050 chce w szczególny sposób postawić na ekologię.

– Gdybym miał skrócić ten nasz wielki program to dwóch słów, to one znowu byłyby bardzo proste. Zielona demokracja. My w Polsce 2050 jak nas pytają, kim jesteśmy, jesteśmy właśnie tym, zielonymi demokratami, których tak bardzo potrzeba na scenie politycznej – stwierdził podczas sobotniego kongresu.

Polityk dodał, że jego zdaniem postulat rezygnacji z węgla jest "jednym z najważniejszych, o którym mówimy w naszym programie".

– Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Polska powinna odejść od węgla jak najszybciej. Mam nadzieję, że uda się to zrobić do 2035 roku. Jeżeli uda nam się z tej daty uszczknąć rok, będzie to nasze wielkie zwycięstwo – powiedział polityk.

Były kandydat na prezydenta RP zapowiedział ponadto likwidację Funduszu Kościelnego oraz Trybunału Konstytucyjnego.

Hołownia chce także obniżenia wieku, od którego będzie można wziąć udział w głosowaniu. Na początek zmiana ma dotyczyć wyborów samorządowych.

– Chcemy podkręcić mikrofon młodym, przecież do dla nich, my starsi układamy ten świat. Powinno być ich głośniej słychać, nie tylko na ulicach, w Sejmie, w samorządach, dlatego, aby wybory był naprawdę powszechne, po odsunięciu PiS-u od władzy umożliwimy głosowanie osobom od 16 roku życia. Dzisiejsi 16-latkowie to często osoby bardzo świadome politycznie. Początkowo umożliwimy młodym głosowanie w wyborach samorządowych, a gdy uda się zmienić Konstytucję to również w wyborach do Sejmu i Senatu i wyborach prezydenckich. Nie ma żadnego powodu, żeby 16-latkoie dzisiaj nie głosowali – zapowiedział polityk.

