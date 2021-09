Zandberg: Powrót Tuska służy PiS

Od Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej podczas której Donald Tusk oficjalnie powrócił na polską scenę polityczną minęły już ponad dwa miesiące. Po kilku tygodniach medialnych spekulacji były premier przejął przywództwo w partii. Jako nowy wiceprzewodniczący będzie pełnił obowiązki szefa ugrupowania do czasu formalnych wyborów.

W rozmowie z Radiem Olsztyn Adrian Zandberg wyrokował, że sam powrót Tuska może paradoksalnie być korzystne dla Jarosława Kaczyńskiego. – Powrót Tuska politycznie służy Prawu i Sprawiedliwości. Ułatwia PiSowi mobilizację swoich wyborców, którzy są różni, ale łączy ich obawa przed Tuskiem i pamięć jego rządów – mówił.

Jednocześnie lider Razem jest przekonany, że PiS przegra kolejne wybory. – Ich politycznie zabije demografia. Młodzi głosują na Lewicę. Lewica to gwarancja, że nie będzie powtórki starych błędów, bezpieczeństwo ekonomiczne, walka z wykluczeniem transportowym, koniec podziału na Polskę A i B – przekonywał.

Polityk został też zapytany, co sądzi o Campus Polska Przyszłości organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. – Dobrze, jeżeli różne środowiska polityczne organizują szkoły letnie - Platforma miała swój Campus Polska, my też zorganizowaliśmy Szkołę Letnią Lewicy. Ale takie szkoły to oczywiście żaden przełom – ocenia.

Kryzys na granicy

W dalszej części programu Zandberg krytycznie ocenił decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. – Nie widzę powodów, żeby wprowadzać stan wyjątkowy - ani rząd ani prezydent przedstawili takich powodów. Wprowadzanie w panice stanu wyjątkowego na widok 30 uchodźców jest niepoważne – ocenia.

Poseł podkreślił, że oczekuje od polskiego rządu, że ten będzie się zachowywał racjonalnie. – Białoruś ma bardzo prosty cel - zmusić Polskę do takich działań, po których Łukaszenka powie: “Polacy mają usta pełne praw człowieka, a patrzcie jak postępują”. Rząd niestety gra w ich grę – stwierdził polityk.

Czytaj też:

Kto wygrałby wybory? Oto, jak chcą głosować PolacyCzytaj też:

Tusk uderza w PiS: Nawet komuniści by na to nie wpadli