"Nie chcemy wiele, tylko prawdę". Emocjonalny wpis prezydenta Dudy

Prezydent wspomniał o zbrodni niemieckiego okupanta, do jakiej doszło w sierpniu w Warszawie. Niemcy spalili żywcem 8 sióstr zakonnych za to, że ukrywały Żydów.

"W sierpniu 1944 r. w Warszawie Niemcy zamordowali 8 sióstr szarytek za ukrywanie w schronie chorych Żydów. Siostry polano benzyną i spalono żywcem. Nie ma drugiego narodu, który tak bardzo cierpiał za pomoc Żydom…Nie chcemy wiele, tylko prawdę…" – napisał po angielsku Andrzej Duda.

Rocznica wybuchu wojny

W środę 1 września minęła 82. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Podczas uroczystości w Wieluniu upamiętniającej to wydarzenie prezydent Andrzej Duda szczególnie mocno podkreślił fakt, że to Polska byłą ofiarą tego konfliktu.

– To był poranek podobny do dzisiejszego. Niemieccy piloci pisali w swoich raportach o zachmurzeniu, utrudnionej widoczności. Było ciemno, kiedy nad śpiącymi mieszkańcami Wielunia otwarło się piekło – przypominał prezydent w swoim wystąpieniu.

– Tu w Wieluniu byliśmy pierwszą ofiarą II wojny światowej. Byliśmy ofiarą od pierwszego momentu tej wojny – podkreślał.

To jest pamięć, ale i ostrzeżenie. Składamy hołd wszystkim tym, którzy polegli, zostali zamordowani, którzy dzielnie za Polskę walczyli. Nie ma polskiej rodziny, która kogoś nie straciła w II wojnie światowej. Ponieśliśmy straty, za które nigdy nie otrzymaliśmy żadnego zadośćuczynienia. Nikt przyzwoity nie może się zgodzić na to, żeby po dziesięcioleciach o jakikolwiek udział w zbrodniach II wojny światowej. Polacy byli zgnębionym narodem, ofiarą II wojny światowej i to jest prawda. Straciliśmy w tamtej wojnie prawie 17 proc. całe populacji. Nikt nie poniósł takich strat jak my – mówił dalej prezydent Duda.

– Niech nikt nie śmie nas o nic oskarżać – dodał.

