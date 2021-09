Gowin w PSL? Sawicki odpowiedział zdecydowanie

Po zdymisjonowaniu Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii nie ustają spekulacje, co do jego politycznej przyszłości. Media często donosiły o rozmowach Porozumienia z PSL. Obie partie podzielają cześć poglądów na gospodarkę i sprawy światopoglądowe. Sam Gowin w niedawnym liście do członków swojej partii zapowiedział budowę nowej, centrowej siły w polskiej polityce.

Sawicki: Nie będzie Gowina w PSL

Do tych spekulacji odniósł się w poniedziałek Marek Sawicki. Polityk ludowców, choć podkreślił, że istnieją obszary, w których jego partia ma zbliżone poglądy do Porozumienia, to jednak wykluczył koalicję z byłym wicepremierem.

– W PSL-u [Gowina] z pewnością nie będzie, natomiast nie ukrywałem, że nie jestem żadnym przyjacielem, zwolennikiem Gowina, ale z drugiej strony jeśli chodzi o jego poglądy w sprawach gospodarczych, samorządowych czy chociażby światopoglądowych, to jest mi z nim blisko – stwierdził poseł w porannej rozmowie na antenie RMF FM.

W związku z domniemaną współpracą z partią Gowina, polityk został zapytany o inną koalicję – z partią Pawła Kukiza. Jak powiedział Sawicki, chociaż porozumienie z Kukiz'15 zostało zerwane, to jednak PSL wyszedł na tej współpracy dobrze.

– Na Kukizie żeśmy nie stracili, więc to jest też pewien biznes i jeśli w 2019 roku poszliśmy do wyborów parlamentarnych z Kukizem to uzyskaliśmy 30 mandatów, Kukiz swoich 6, czterech z nim odeszło, dwóch nadal z Polskim Stronnictwem Ludowym w ramach Polskich Spraw, koła współpracuje. Więc uważam, że to było skuteczne – ocenił minister rolnictwa i rozwoju wsi.

