"To jest przesądzone". Będą zmiany w jednym z resortów. Bielan wskazał nazwisko

Lider Partii Republikańskiej, oprócz ujawnienia nazwiska nowego wiceszefa MAP, poinformował, że trwają rozmowy z prezesem Prawa i Sprawiedliwości dotyczące warunków umowy koalicyjnej. Republikanie mieliby zastąpić Porozumienie Jarosława Gowina, które po zdymisjonowaniu prezesa z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii, opuściło Zjednoczoną Prawicę.

Bielan: Zastąpimy Gowina

Polityk wskazał, że nadal potrzeba czasu, aby wypracować satysfakcjonujące obie strony zapisy umowy koalicyjnej. Bielan jest jednak pewny, że uda się osiągnąć porozumienie.

– Musimy podpisać umowę koalicyjną. Rozmowy z PiS, Jarosławem Kaczyński rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu i w tym będą kontynuowane. Poprzednio rozmowy na temat nowej umowy koalicyjnej trwały trzy miesiące, więc tu, nawet przy ekspresowym tempie, potrzeba czasu – powiedział na antenie Radia Plus.

Europoseł odniósł się także do planowanej na jesieni rekonstrukcji rządu. Jego zdaniem nie będzie ona głęboka. Zmiany obejmą kilka stanowisk.

– Żadna większa rekonstrukcja rządu w najbliższych tygodniach czy nawet miesiącach nie jest planowana. Będą pewne zmiany związane choćby z poprawą umowy koalicyjnej, pewnym aneksem do umowy koalicyjnej, ale większa rekonstrukcja rządu w najbliższych tygodniach się nie szykuje – stwierdził.

Nowy wiceminister

Bielan wskazał jednak, że w Ministerstwie Aktywów Państwowych, z ramienia Partii Republikańskiej, pojawi się nowy wiceminister. Będzie nim Karol Rabenda, szef stowarzyszenia Republikanie.

– Tak, wiceminister aktywów państwowych. Tak, to jest przesądzone [w miejsce Zbigniewa Gryglasa - przyp. red.]. To jest decyzja, która zapadła przede wszystkim w naszym gronie – potwierdził Bielan.

– My podejmujemy takie decyzje personalne kolektywnie, w przeciwieństwie do Jarosława Gowina, który miał zwyczaj podejmować decyzje samodzielnie, w taki sposób autorytarny. Z takim wnioskiem zwróciliśmy się zarówno do lidera całej Zjednoczonej Prawicy Jarosława Kaczyńskiego, oczywiście do wicepremiera Sasina oraz premiera Morawieckiego – dodał europoseł.

Polityk skrytykował również Jarosława Gowina, stwierdzając, że ten "skutecznie skompromitował szyld Porozumienia".

