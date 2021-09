Czym się różni OdNowa od PiS? Gut-Mostowy: Te sprawy widzimy nieco inaczej

Polityk poinformował, że stowarzyszenie OdNowa jest już po wstępnych rozmowach o współpracy ze Zjednoczoną Prawicą.

– Nasza grupa liczy 5 posłów. Jest też pan senator. Do tego wiele innych osób, które z nami pracują w regionach. Zadeklarowaliśmy wsparcie, jeśli chodzi o kierunek działania rządu i wolę trwania tego rządu do końca kadencji. Przy pandemii i sytuacji na wschodniej granicy, doprowadzanie do ewentualnych wyborów, nie jest potrzebne Polsce – oznajmił gość Radia Kraków.

Wiceminister bardzo ogólnie poinformował, w jakich obszarach może dochodzić do różnicy zdań między grupą polityków skupioną wokół Marcina Ociepy a prawem i Sprawiedliwością.

– Na pewno będziemy chcieli rozmawiać z większym koalicjantem o sprawach, które widzimy nieco inaczej. To samorząd, gospodarka. Na pewno rozmowa jest możliwa. Dlatego ta grupa parlamentarzystów została w koalicji. Dialog jest potrzebny. Różnica zdań jest zawsze. Tego potrzebuje polityka. Co do faktów i głosowania, proszę to zostawić. Jak będą projekty na stole, będziemy rozmawiać – stwierdził Gut-Mostowy.

Były współpracownik Jarosława Gowina został zapytany o to, kto stanie na czele Ministerstwa Rozwoju.

– Na tę chwilę premier Morawiecki zarządza ministerstwem. Jesteśmy po wstępnych rozmowach. Wiemy z doniesień medialnych, że ktoś inny może stanąć na czele resortu. Trudno nam jednak wnioskować co będzie – powiedział.

Będą odszkodowania dla przedsiębiorców

Były polityk Porozumienia potwierdził, że przedsiębiorcy z branży turystycznej działający na obszarze objętym stanem wyjątkowym będą mogli liczyć na rekompensatę ze strony rządu.

– Premier mówił jasno. Jest to też w przepisach. Przedsiębiorcy mają prawo żądać odszkodowania, pokrycia kosztów strat, które powstały wskutek stanu wyjątkowego. Branża turystyczna jest na pierwszej linii. Straty będą wyrównane – zadeklarował. – Z przepisów stanu wyjątkowego wynika, że trzeba wyrównać straty spowodowane tym stanem. To pokrycie kosztów – dodał Andrzej Gut-Mostowy.

