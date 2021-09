Dera: Stan wyjątkowy jest bardzo dobrze odbierany przez mieszkańców Podlasia

Minister wyraził nadzieję, że dzisiaj stan wyjątkowy zostanie zatwierdzony przez Sejm. Powołał się na przykłady Litwy i Łotwy, którym po wprowadzeniu takiego rozwiązania udało się ograniczyć przerzut migrantów na swoje terytorium.

– Został kierunek polski i już w sierpniu nasiliły się działania białoruskie by tym kanałem przerzucać imigrantów. Wprowadzenie stanu wyjątkowego na całej granicy UE z Białorusią powinno służbom ułatwić zatrzymywanie imigrantów po stronie białoruskiej – powiedział gość "Kwadransa politycznego".

– Druga sprawa to bezpieczeństwo ludzi żyjących w pasie przygranicznym. Na początku sierpnia wypoczywałem na Podlasiu i rozmawiałem z ludźmi, którzy bardzo niepokoili się o własne bezpieczeństwo. Stan wyjątkowy jest bardzo dobrze przez nich odbierany. Działania te są uzgodnione z Unią Europejską – dodał przedstawiciel kancelarii prezydenta.

Jego zdaniem do konieczności wprowadzenia stanu wyjątkowego przyczyniła się "głupota niektórych naszych polityków".

– Oni powodują, że nasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Nie może być tolerancji dla takich ludzi. Są sprawy, które powinny być poza jakimkolwiek sporem politycznym. Jednym z fundamentów demokratycznego państwa jest poczucie bezpieczeństwa jego obywateli. I każde państwo musi skutecznie działać. I podjęte przez Polskę działania są adekwatne i muszą być skuteczne – stwierdził.

Rosnące poparcie dla PiS

Andrzej Dera odniósł się także do coraz lepszych wyników sondażowych Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem w dużej mierze za rosnące notowania partii rządzącej odpowiada opozycja.

– Jak ludzie mają patrzeć na przedstawicieli narodu, którzy z siatką ganiają po granicy i usiłują przedrzeć się na stronę białoruską, jak mają traktować opozycję, która przyczynia się do osłabienia bezpieczeństwa – pytał polityk.



Jego zdaniem drugą przyczyną słabszych wyników Koalicji Obywatelskiej są ich wypowiedzi z Campusu Polska Przyszłości.

– Szczerość prezentowana na Campusie Polska obnażyła poglądy niektórych polityków – powiedział.



– Ludzie to usłyszeli i zaczęli zadawać pytania. To tak ma wyglądać? To lepiej zostawmy jak jest. Bo jest dobrze. Natomiast pomysły Szymona Hołowni to rozpaczliwa próba odbicia się od pikujących sondaży. Nie umie się odnaleźć po powrocie Tuska. W Polsce, ale i w innych krajach odpowiedzialność ponoszą osoby pełnoletnie. Przestrzegałbym przed obniżaniem wieku. Dla celów politycznych nie zmieniajmy reguł funkcjonujących i utrwalonych w państwach demokratycznych. – ocenił Dera.



