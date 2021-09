"Została pustka". Niedzielski: Moje zaproszenie zostało odrzucone

Minister zdrowia Adam Niedzielski zaprosił na poniedziałek na godz. 9 do resortu zdrowia przewodniczącego Porozumienia Rezydentów Wojciecha Szarańca. Z przekazanych w poniedziałek na Twitterze informacji wynika, że do spotkania nie doszło.

"Szkoda, że z głośnych słów Wojciecha Szarańca 'minister nie chce się ze mną spotkać' została pustka. Moje zaproszenie zostało odrzucone. Tu chyba nie chodzi o dialog" – napisał Adam Niedzielski.

Jeszcze w niedzielę Wojeciech Szaraniec apelował za pośrednictwem mediów społecznościowych do szefa resortu zdrowia o spotkanie w Karpaczu, podczas Forum Ekonomicznego. "Mimo szczerych chęci jak najszybszego spotkania ponownie proponuję rozmowę w środę 8.09.2021 w Karpaczu. Nie godzę się na nawiązywanie dialogu bez udziału wszystkich przedstawicieli komitetu protestacyjno-strajkowego" – napisał na Twitterze Szaraniec.

Na 11 września pracownicy ochrony zdrowia planują w Warszawie duży protest. Już w sierpniu powołany został Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy, którego celem jest wspólne zaangażowanie środowisk medycznych na rzecz poprawy warunków pracy i wynagrodzeń.

Czy są możliwe podwyżki dla medyków?

O sytuacji w służbie zdrowia mówił dziś na antenie radiowej Trójki szef KPRM Michał Dworczyk. Przypomnijmy, że na skutek protestu ratowników medycznych w weekend wiele karetek pracujących na co dzień w stolicy nie wyjechało do potrzebujących. Rząd próbuje ratować sytuację delegując do pracy wykwalifikowanych żołnierzy.

– Minister Niedzielski proponuje debatę w tej niełatwiej sytuacji. Są szanse na poważną rozmowę i próbę wypracowania wspólnego rozwiązania, natomiast do tego potrzebny jest dialog – powiedział Dworczyk w Polskim Radiu.

– W życiu zazwyczaj kompromisy są najlepszym rozwiązaniem, czyli zrozumienie dla tego, że każda ze stron ma pewne oczekiwania, pewne możliwości i wydaje mi się, że najlepiej aby obecna sytuacja była w podobny sposób rozwiązywana – stwierdził. – Chciałbym zwrócić uwagę, że w ostatnich latach nakłady na służbę zdrowia wzrosły bardzo dużo i nie możemy tego nie dostrzegać, natomiast zniwelowanie zaniedbań wymaga czasu – dodał szef KPRM.

