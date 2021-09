"Policzek wymierzony Rzeczpospolitej". Hołownia: To jest po prostu hańba

W poniedziałek Sejm zajął się rozporządzeniem prezydenta w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na terenie dwóch województw: podlaskiego (115 miejscowości) i lubelskiego (68 miejscowości). Za wnioskiem Koalicji Obywatelskiej i Lewicy o uchylenie rozporządzenia głosowało 168 posłów, przeciw było 247, a 20 się wstrzymało (klub PSL-Koalicja Polska). Tym samym stan wyjątkowy zostaje utrzymany.

W trakcie debaty nad prezydenckim rozporządzeniem, a także podczas głosowania na sali plenarnej nie było Andrzeja Dudy. Powody absencji głowy państwa tłumaczył w TVN24 prezydencki doradca prof. Andrzej Zybertowicz.

– W momencie gdy prezydent angażuje w działania komunikacyjne związane ze stanem wyjątkowym podnosi rangę zagrożenia. Prezydent zakłada, że jest to rozwiązanie o charakterze technicznym – powiedział socjolog.

Ostre słowa Hołowni

O komentarz do wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz nieobecności prezydenta w Sejmie został poproszony Szymon Hołownia. Polityk na antenie TVN24 nie szczędził mocnych słów i zdecydowanie krytykował polityków Zjednoczonej Prawicy.

Zdaniem lidera Polski 2050 polskie służby powinny z wyprzedzeniem wiedzieć, że operacja "Śluza" będzie przeprowadzana na wschodniej granicy kraju.

– My o tym mówimy od kilku tygodni i powtarzamy, jaki jest mechanizm działania Łukaszenki. Przecież jeżeli mamy służby, a mamy służby i to zdekomunizowane przez Macierewicza, przecież bardzo gruntownie, to nasze służby powinny to wiedzieć już wiele tygodni temu, bo powinni im to donieść ich ludzie działający choćby na Białorusi – stwierdził.

Polityk zaatakował także prezydenta Dudę.

– My mamy władzę, która wymienia sobie najtajniejsze sekrety w prywatnych mailach, jeśli chodzi o naszą politykę wschodnią, więc może ona się nie zorientowała. Prezydent zajęty był nadmuchiwaniem pomocy do pływania, w czasie swojego urlopu, a nie zareagował wtedy, kiedy trzeba było zareagować, a to że nie było go dzisiaj w Sejmie, to jest po prostu hańba, to jest policzek wymierzony Rzeczpospolitej – powiedział.

