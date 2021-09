USA: Trump pokonuje Bidena w najnowszym sondażu

Sondaż został przeprowadzony przez Emerson College. Wynika z niego, że gdyby obaj politycy ponownie stanęli do wyścigu do Białego Domu w 2024 roku, wygrałby republikanin. Przewaga Donalda Trumpa jest nieznaczna (47 proc. w porównaniu z 46 proc. dla kandydata Demokratów), ale jest to pierwszy sondaż od przegranych wyborów, w których Republikanin pokonuje Bidena.

Wśród wyborców Partii Demokratycznej 60 proc. uważa, że Biden byłby odpowiednim kandydatem na prezydenta USA. Z kolei 39 proc. z nich uważa, że za 3 lata o urząd powinien ubiegać się ktoś inny.

Wśród republikanów 67 proc. zadeklarowało, że oddałoby swój głos na Donalda Trumpa.

W poprzednim tego typu badaniu przeprowadzonym przez Emerson College 49 proc. respondentów dobrze oceniło pracę Joe Bidena (39 proc. wyrażało ocenę negatywną). Teraz pozytywne oceny obecnego prezydenta to tylko 46 proc. ogółu badanych.

Efekt Afganistanu

Z ostatnich badań przeprowadzonych na zlecenie NBC News jasno wynika, że w ostatnich miesiącach postrzeganie Joe Bidena przez Amerykanów uległo zmianie na gorsze.

Po raz pierwszy od przejęcia władzy w USA ogólną pracę prezydenta pozytywnie ocenia mniej niż połowa badanych. Zadowolonych z poczynań Joe Bidena w sierpniu było 49 proc. ankietowanych, co stanowi spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego w kwietniu. Negatywnie prezydenta oceniło 48 procent. Przez niepełna 4 miesiące grupa ta zwiększyła się o 9 punktów procentowych.

Działania Bidena w kwestii Afganistanu pozytywnie oceniło zaledwie 25 proc. respondentów. 60 proc. miało przeciwne zdanie.

