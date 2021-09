Wzrost o ponad 42. proc. Niepokojące informacje od wiceministra zdrowia

W programie "Sygnały Dnia" Polskiego Radia wiceminister Waldemar Kraska zaapelował o szczepienie się przeciwko COVID-19 i przypomniał, że "niestety, osoby niezaszczepione najczęściej trafiają do polskich szpitali".

– Mamy 579 pacjentów, którzy przebywają w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem i w ciągu doby przybyło 41, widzimy, że oprócz większej ilości zakażonych, pewna grupa musi być hospitalizowana – dodał. Jak poinformował: "Dzisiaj będzie ponad 400 nowych przypadków zakażenia COVID-19, ponad 42 proc. więcej w porównaniu do ubiegłego tygodnia".

Kraska zapytany o prognozy odnośnie dziennych przypadków zakażenia koronawirusem odpowiedział, że w połowie września będziemy mieli bardzo miarodajne prognozy. Koło 15 września będziemy mogli zobaczyć, jakie będą ewentualne liczby zakażeń. Dodał, że wiele czynników na to wpływa, m.in. powroty dzieci do szkół, powroty Polaków z wakacji, bo oczywiście to jest związane z migracją, czyli przemieszczaniem się.

Szczepienia w Polsce. Aktualne dane

Na rządowych stronach w poniedziałek podano, że w Polsce w pełni zaszczepionych jest 18,94 mln osób. Wykonano w sumie 36,5 mln szczepień. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zgłoszono niemal 15 tys. niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

W poniedziałek rano rząd informował, że do Polski dostarczono w sumie 53,9 mln dawek preparatów przeciw COVID-19, z czego do punktów trafiło 38,5 mln. Wieczorem prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował PAP, że do kraju dotarło kolejne 1,6 mln dawek szczepionki Pfizer/BioNTech.

– Dostawy pozostałych producentów w związku ze spadkiem zainteresowania szczepieniami w Polsce są nieregularne. Dostawy szczepionek firmy Moderna zostały na razie przez nas zawieszone, a koncern Johnson & Johnson (J&J) wstrzymał dostawy do połowy września – powiedział Kuczmierowski. Dodał, że szczepionki firmy AstraZeneca obecnie nie przyjeżdżają do Polski.

