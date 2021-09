Puda o AgroUnii: Ich celem jest budowanie partii

AgroUnia jest ruchem założonym przez Michała Kołodziejczaka. Rolnicy zrzeszeni w AU alarmują o bardzo złej sytuacji gospodarstw w Polsce i domagają się stanowczych działań rządu.

– Od dłuższego czasu domagamy się spotkania z premierem. […] My domagamy się po prostu, żeby każdy Polak miał dostęp do polskiej żywności. To jest 2 punkt z 21, które mamy spisane do rozmowy i potencjalnego spotkania z premierem naszego rządu. Dostęp do żywności zagwarantowany w konstytucji RP – powiedział lider AgroUnii Michał Kołodziejczak podczas jednego z wywiadów.

Puda: To działanie polityczne

Minister rolnictwa i rozwoju wsi przekonuje, że prawdziwym celem działalności Kołodziejczaka są korzyści polityczne, a polscy rolnicy mogą w całości polegać na rządzie Zjednoczonej Prawicy.

– Diałania AgroUnii mają charakter polityczny i jednym z ich celów jest budowanie partii politycznej. Zaraz po ogłoszeniu naszego programu wsparcia rolników, lider Agro Unii stwierdził, że te pieniądze nie są im potrzebne i ich nie potrzebuje – powiedział Grzegorz Puda na antenie Polskiego Radia 24.

Problem ASF

Minister odniósł się także do problemu występowania w Polsce ASF, czyli choroby afrykańskiego pomoru świń.

– Problem ASF nie jest tylko problemem Polski, ale także innych krajów. Chcemy być krok przed i przygotowaliśmy strategię dotyczącą tego, w jaki sposób należy zwalczać tę chorobę. Chcemy, żeby rolnicy mogli korzystać z pomocy w postaci nisko lub zupełnie nieoprocentowanych kredytów. Ważne, żeby mogli odnawiać stada podstawowe – stwierdził szef resortu rolnictwa.

