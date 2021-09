"Lex TVN". Szef gabinetu Andrzeja Dudy zdradził jego plan

Nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, znaną szerzej jako "lex TVN", Sejm przyjął 11 sierpnia. Za ustawą opowiedziało się 228 posłów, przy 216 głosach przeciw oraz 10 głosach wstrzymujących się. Projekt zakłada doprecyzowanie przepisów dotyczących przyznawania koncesji radiowo-telewizyjnej stacjom należącym do kapitału zagranicznego.

W poniedziałek nad ustawą "lex TVN" zaczął pracować Senat. Trzy połączone komisje – Kultury i Środków Przekazu, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Ustawodawcza – przyjęły wniosek złożony przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego o odrzucenie projektu w całości. Za głosowało 23 senatorów, przeciw było 11.

Szrot: Prezydent jest gotów zawetować tę ustawę

Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta, pytany w Radiu Zet o stosunek Andrzeja Dudy do "lex TVN", odpowiedział: Prezydent publicznie mówił o obiekcjach dotyczących wolności gospodarczej, wolności słowa, o kwestiach dotyczących relacji z naszymi partnerami zagranicznymi.

– Prezydent mówił o tym wprost, a ja w jego imieniu komunikowałem to stronie rządowej, inicjatorom projektu, że w tym kształcie jest gotów zawetować tę ustawę – oświadczył, dodając, że strona rządowa "przyjęła to do wiadomości".

Zagadkowa wypowiedź Dudy

Podczas przemówienia wygłoszonego 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego Andrzej Duda mówił, że będzie stał na straży "konstytucyjnych zasad, w tym zasady wolności słowa, swobody prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasady prawa własności". Część polityków i komentatorów odebrała słowa prezydenta jako zapowiedź weta do ustawy "lex TVN".

Czytaj też:

TVN może trafić w ręce Skarbu Państwa. "Znaleźli lukę"Czytaj też:

Dr Anusz: Kaczyński na pewno bierze ten scenariusz pod uwagę