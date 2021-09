"Nie uważam się za bogatego". Hołownia o swoim pokaźnym majątku

Dziennikarze Wirtualnej Polski ujawnili majątek lidera Polski 2050 Szymona Hołowni Niewątpliwie jest on człowiekiem zamożnym. Łączna wartość wszystkich nieruchomości, których właścicielem lub współwłaścicielem jest Szymon Hołownia, według szacunków rzeczoznawców oraz cen transakcyjnych, to 3,84 mln złotych.

Szymon Hołownia wraz z żoną są m.in. właścicielami wartego 2 miliony złotych domu na zamkniętym osiedlu w Otwocku. "Sama działka ma ponad 1500 mkw. Dwukondygnacyjny dom liczy ponad 200 mkw., zbudowano go w 2009 r. Małżeństwo ma także mieszkanie w apartamentowcu na warszawskim Powiślu, które kupiło w maju 2018 r. za 940 tys. zł.

Hołownia jest też posiadaczem działki o wielkości 0,6 hektara w powiecie sokólskim na Podlasiu. Stoi na niej ponad 120-metrowy dom oraz zabudowania gospodarcze.

"Nie uważam się za bogatego"

O ustalenia dziennikarzy Wirtualnej Polski Szymon Hołownia pytany był w radiu TOK FM.

– Nie uważam się za bogatego. Bardziej niż zarabianie pieniędzy interesuje mnie to, czy ten czas życia, który mam do przeżycia jest czasem, który w jakiś sposób buduje bogactwo wewnętrzne – stwierdził lider Polski 2050.

– Ilość wrażeń, spotkań, rozmów, przeżyć, informacji – to jest to bogactwo które się tworzy, a cała reszta to są przypadłości, które raz są, raz ich nie ma – dodawał.

Odniósł się również do informacji dotyczącej wyposażenia jego domu w Otwocku. Jak pisał "Newsweek", Hołownia ma tam m.in. małą kaplicę.

– Nie mam prywatnej kaplicy, ani też nie mam prywatnych księży schowanych w szufladach w tej kaplicy, ani nawet zestawu kropideł teleskopowych. Cała ta sprawa to jest jakiś kompletny humbuk – stwierdził.

